Aisha-boek: uitgever

De Amerikaanse journaliste Sherry Jones heeft nieuwe uitgevers gevonden voor haar historische roman The Jewel of Medina over de profeet Mohammed en zijn zeer jonge bruid Aisha. Een maand geleden zagen een Servische uitgever en de Amerikaanse uitgever Random House van publicatie af, na dreigingen met gewelddadige acties.

Random House kreeg daarop veel kritiek, onder andere van de schrijver Salman Rushdie, die eerder werd getroffen met een fatwa na de publicatie van De Duivelsverzen. Volgens Jones zal het boek in oktober verschijnen bij het Britse Gibson Square. Een Amerikaanse uitgever zal binnenkort worden bekendgemaakt. Vertalingen komen uit in Duitsland, Italië, Spanje, Brazilië en Hongarije.

In het boek, haar debuut als schrijfster, volgt Sherry Jones de lotgevallen van Aisha, de derde vrouw van de Profeet, vanaf haar verloving met Mohammed toen ze zes jaar was, tot aan de dood van de profeet. „Ik heb bewust respectvol over de islam en Mohammed geschreven. Ik stelde me voor dat mijn boek een brugfunctie zou kunnen vervullen tussen moslims en niet-moslims. Het verhaal van Mohammed en Aisha is een prachtige love story”, aldus Jones een maand geleden. (AP)