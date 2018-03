Amsterdam, 4 sept. De gemeente Amsterdam schaft per 1 januari de wielklem af. Volgens het college van burgemeester en wethouders draagt de klem niet bij aan een gastvrij Amsterdam. Dat liet de gemeente vandaag weten. De wielklem wordt op dit moment alleen nog in het centrum van de stad gebruikt. Een foutparkeerder krijgt voortaan een boete, net zoals in de rest van de stad.