Acteurs excelleren in familiedrama

Het „magere filmjaar 2008’’ – het oordeel kwam deze week ook van festivaldirecteur Marco Müller zelf – blijkt wel een nauwkeurige graadmeter te zijn van wat regisseurs op heel verschillende plaatsen in de wereld bezighoudt. Op het 65ste filmfestival van Venetië vallen de vertoonde films griezelig precies in twee thematische categorieën uiteen: botsingen tussen culturen en botsingen tussen familieleden. Slechts enkele films vallen helemaal buiten deze categorieën. En een paar houden zich met beide soorten botsingen bezig – dat zijn meestal niet de beste films.

In de parade van disfunctionele families komen onder andere een paar Italianen langs (Il papà di Giovanna en Un giorno perfetto – veel dramatische violen), een Mexicaan (Guillermo Arriaga met The Burning Plain – die zich daarbij ook nog aan botsende culturen waagt) en een Amerikaanse Iraniër (Amir Naderi met Vegas: Based on a True Story – een familie die in blinde hebzucht haar leven letterlijk op z’n kop zet). Morgen meer over de botsende culturen.

In de familie-categorie zou de jury wel eens kunnen gaan zoeken naar acteurs en actrices om te bekronen. In deze films zien we veel verdriet, ellende en waanzin, emoties waarmee acteurs zich flink kunnen uitleven op het doek. De versmade vrouw die Dominique Blanc met bodemloze wanhoop speelt in L’autre. Silvio Orlando in Il papà di Giovanna als de vader die zijn onaangepaste dochter alle ellende probeert te besparen en haar daarbij pas echt in de problemen brengt.

Anne Hathaway kwam het sterren-arme festival gisteren opfleuren bij de première van Rachel Getting Married van regisseur Jonathan Demme. Hathaway is de labiele Kym die de bruiloft van haar zuster Rachel tot een goed eind probeert te brengen.

Hathaway is perfect gecast als de met schuldgevoelens en verslaving worstelende vrouw. De actrice onderstreepte op de persconferentie dat zij haar personage als een vrouw met goede eigenschappen zag. Misverstanden daaromtrent kunnen makkelijk ontstaan, want Rachel is meestal egocentrisch, onmogelijk, onbetrouwbaar, onberekenbaar en irritant. Maar Hathaway en Demme tonen haar ook als een vrouw die worstelt om een volwaardige plek in een gezin terug te krijgen die ze ergens in het verleden heeft verspeeld.

Het is de vraag of de jury onder leiding van de Duitser Wim Wenders gaat proberen de prijzen onder verschillende films te verdelen. In dat geval krijgt Hathaway concurrentie van haar regisseur Jonathan Demme, een omnivoor die geëngageerde documentaires als The Agronomist – een van de beste thrillers ooit–, The Silence of the Lambs, en een merkwaardige remake van The Manchurian Candidate op zijn naam heeft staan.

Rachel Getting Married past weer absoluut niet in dat rijtje. Deze film is zo trefzeker gemaakt en tegelijkertijd slaat een ervaren regisseur hiermee nog eens een voor hem heel nieuw pad in. Dat is prijzenswaardig.

