Demented Are Go!

Arnhem: Willemeen. Aanvang: 20.30u. Inl: www.willemeen.nl

Het nieuwe seizoen gaat van start met Zombie Psychobilly van Demented Are Go! De heren van Demented Are Go! hebben dit genre zo’n beetje uitgevonden. Ze hebben 25 jaar non-stop getoerd door Europa, Amerika, en Japan en hebben zo een flinke cultstatus opgebouwd. Het sonische equivalent van bloedige jaren 60 horror films. Zie ook Demented are go! myspace.