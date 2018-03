5 MUZIEKTHEATER

Haar leven haar doden

Leiden: V&D. Aanvang: 20.00u. Prijs: 15 euro. Inl: www.tf.nl

De Veenfabriek brengt opnieuw Haar leven haar doden, de muziektheatervoorstelling naar de tekst van de Britse toneelschrijver Martin Crimp. Ditmaal als onderdeel van het Theaterfestival (TF). De keuze het stuk te spelen in de V&D is in geïnspireerd door de inhoud: een van de belangrijkste thema’s is de idee dat het consumentisme allesoverheersend is en men zijn ‘geluk’ of ‘identiteit’ alleen nog kan kopen. De voorstelling begint op de begane grond in La Place in de V&D. Ook vrij & za: 17.00u.