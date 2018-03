Theaterfestival TF-1

Amsterdam: diverse theaters. Van 4 t/m 14 sept. Inl: www.tf.nl

Op het Theaterfestival TF-1 zijn de beste voorstellingen van het seizoen te zien, met veel ervaringstheater op locatie. Toneelgroep Amsterdam brengt zijn Shakespeare-marathon Romeinse Tragedies. Opmerkelijk is de voorstelling Win-een-auto.com, spelend in een Renaultgarage in Amsterdam Zuidoost. Doe mee en maak kans op een Renault Mungo. De monoloog Missie van David Van Reybrouck neemt het op voor de verguisde missionarissen. Aan het festival hangt het Fringe-festival TF-2 van 4 t/m 14 september.