The Wild Party

Amsterdam: M-Lab. Aanvang: 20.15u. T/m 20 sep. www.m-lab.nl

Dansmusical The Wild Party van Andrew Lippa werd nog niet eerder in Nederland gespeeld. De hoofdrollen zijn voor Lone van Roosendaal (Mamma Mia, Cats), Alex Klaasen (Jan, Jans en de Kinderen, Verplichte Figuren), Anouk van Nes (Cats, Dirty Dancing) en Ara Halici (Cabaret, De Fabeltjeskrant). The Wild Party speelt in New York in 1928. Om hun relatie nieuw leven in te blazen, geven Queenie en Burrs een feestje. Een avond vol verveling, opwinding en spanning. Vrijheid leidt tot jaloezie; onbegrip tot moord.