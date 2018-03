2 FESTIVAL

Ladyfest Amsterdam 2008

Amsterdam: verschillende locaties, centrale locatie Plantage Doklaan 8/12. www.ladyfestamsterdam.nl

Van 4 t/m 7 september: Ladyfest Amsterdam 2008. Een politiek-, muziek- en kunstfestival dat in het teken staat van de strijd voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Het doel is om feminisme opnieuw uit te vinden voor de 21e eeuw. Tot en met zondag zijn er workshops, lezingen, feesten, theater, films en muziek. De opening is vanavond om 19.30 uur in Filmhuis Cavia. Met hapjes en drankjes en een programma vol korte films en clips over muziek, gender en seks.