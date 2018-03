1 festival

Ground 3

Den Haag: 16 locaties. Van 4 t/m 7 sept. Gratis. Inl: www.ground3.nl

Het festival Ground 3, de opvolger van Ground 2, biedt een gewaagde, multidisciplinaire programmering op plekken waar je normaal nooit komt. Het volledige programma, een dynamische mengelmoes van nationale en internationale muziek, kunst, film en performance, vindt plaats in de Haagse broedplaatsen: oude fabrieken, loodsen, obscure kelderpodia en galerieën. Enkele namen: legendarische punkband The Locust (VS), Belgische Waxdolls en New Yorkse underground kunstenaar David Horvitz.