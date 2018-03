Ziggi tekent bij groot reggaelabel

AMSTERDAM, 3 sept. De Nederlandse reggaezanger Ziggi heeft als eerste niet-Jamaicaanse artiest een contract getekend bij de bekende platenmaatschappij VP Records/Greensleeves. Het reggaelabel verzorgt de wereldwijde release van Ziggi`s tweede album In Transit. Dat maakte platendistributeur Pias gisteren bekend. In Transit komt internationaal op 20 oktober uit. VP Records/Green- sleeves is het grootste reggaelabel ter wereld en vertegenwoordigt artiesten als Sean Paul, Shaggy, Eek-A-Mouse, Shabba Ranks en Gregory Isaacs.