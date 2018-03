Je wordt niet elke dag uitgenodigd door de koning en de koningin van België om een vijftienjarig koningschap te vieren in het bijzijn van prominenten uit de culturele sector. Kunst moet ons land bij elkaar houden, zo luidt het sinds kort. Wie niets voor een splitsing van België voelt, gaat zich al snel wat royalistischer gedragen. Behalve Belgicistisch, was ik eigenlijk vooral nieuwsgierig. Mijn hele middelbare schooltijd ben ik twee keer per dag voorbij het koninklijk paleis in Laken gereden. Nu wilde ik het wel eens van binnen zien.

Het leek of koning Albert een grapje met de genodigden had uitgehaald. Iedereen die ik sprak, was in zijn beste pak naar Brussel afgezakt met het oog op een tête-à-tête met onze vorst, in een klein gezelschap. Bij aankomst bleek echter dat er duizend mensen waren uitgenodigd. Niemand wist dat onze culturele sector zoveel prominenten telde. Een tweede verrassing bestond uit de wandeling waarmee de festiviteiten begonnen. Met mijn hoogste hakken sukkelde ik net als de meeste andere dames schijnbaar motorisch gehandicapt langs de paden. O, wat een pijn.

Maar wel mooi allemaal. De serres, het immense paleis, en vooral het landgoed eromheen. Er speelde een bandje, er hingen wat foto’s en een acteur stond te schreeuwen op een podium. Het meest sympathiek vond ik de strontjes op de vers gemaaide grasvelden. De vrijheid van mollen, katten en konijnen valt niet te onderschatten, besefte ik voor het eerst ten volle.

Eigenlijk vond ik het goed dat we met zo velen waren en dat ik koning Albert en zijn vrouw maar even op afstand kon bekijken. Ik had steeds meer tegen dat tête-à-tête op gezien. Niet omdat de vorst mij niet interesseert, maar omdat ik vreesde voor een plotse aanval van La Tourette, winderigheid of ongecontroleerde bewegingen met het omstoten van dienbladen vol amuse-bouches tot gevolg.

Nochtans was het niet mijn eerste bezoek aan een lid van de koninklijke familie. Vorig jaar werden acht jonge Vlaamse schrijvers uitgenodigd door prinses Mathilde in het andere Brusselse paleis. De Prinses der Vlekkeloosheid, die onlangs door Vanity Fair een van de best geklede vrouwen ter wereld genoemd werd, bleek meer kwaliteiten te bezitten dan minzaam zwaaien. Zij sprak prima Nederlands, bleek onze boeken gelezen te hebben en stelde beleefde vragen. Dat kan je niet van elke interviewer zeggen. Wel meende ik uit de blik die ze soms op mij liet rusten af te leiden dat zij mij een raar meisje vond. Maar dat soort blikken krijg ik vaker. Achteraf schreef Dimitri Verhulst, die bij die gelegenheid naast mij zat, dat hij erg bang was geweest dat hij zijn vinger niet meer uit het oor van het porseleinen koffiekopje zou weten te bevrijden. Ik begrijp zoiets volkomen. Kristien Hemmerechts, met wie ik het overigens wel kan vinden, was er toen niet over te spreken dat al die jonge schrijvers op die uitnodiging waren ingegaan. Zij vond dat heulen met het establishment en was zo ontzet dat ze haar mening nog eens voor een publiek in Amsterdam herhaalde. Vandaag was ze er ook, maar enkel om het land te redden.

Wat onze meningen over ons koningshuis ook zijn, hoe we die losse Máxima ook benijden, in de nabijheid van de koning en de koningin gedraagt de culturele sector zich net zo ongemakkelijk en welwillend als zij. De koninklijke familie, ons land en wij; ik begin te denken dat we perfect bij elkaar passen. En dat zeg ik niet zonder trots. Ziedaar: een identiteit.