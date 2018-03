Weer geweld tegen journalisten Rusland

Bij geweld in het noorden van de Kaukasus is de afgelopen nacht één journalist gedood en een andere zwaar gewond geraakt. Het ging om twee verschillende incidenten.

Zondag al was de journalist Magomed Jevlojev doodgeschoten door politieagenten in de deelrepubliek Ingoesjetië. De OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) spreekt van „een verdere verslechtering van de vrijheid van de media in Rusland”.

In de stad Machatskala, in de Russische deelrepubliek Dagestan, was het geweld gericht tegen Abdulla Alisjajev, een televisieverslaggever die plaatselijk vooral bekend was als presentator van een programma over de islam. Hij werd afgelopen nacht in zijn auto beschoten en overleed later in een ziekenhuis.

Het tweede incident vond plaats in de stad Naltsjik in Kabardino-Balkarië. Daar raakte de journalist Miloslav Bitokov zwaar gewond toen hij in elkaar werd geslagen door drie, deels gemaskerde, mannen. Bitokov is met hersenletsel opgenomen in een ziekenhuis. De journalist werkt voor de krant Gazeta Joega en was eerder bedreigd na kritische artikelen over plaatselijke bestuurders.

Zowel Dagestan, waar Alisjajev omkwam, als Kabardino-Balkarië, waar Bitokov gewond raakte, grenzen aan de deelrepubliek Tsjetsjenië. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben de autoriteiten hier recentelijk de druk opgevoerd tegen leden van oppositiegroeperingen en van onafhankelijke media. Ook moslims die hun geloof belijden buiten de officiële moskeeën om staan onder druk.

Rusland geldt als een gevaarlijk land voor journalisten. Sinds 2000 zijn zeker twaalf journalisten omgekomen bij liquidaties. De bekendste was Anna Politkovskaja, een onderzoeksjournaliste die aandacht trok met haar berichtgeving over gewelddadigheden in Tsjetsjenië. (Reuters, AP)