Waterschappen twijfelen aan nut peilverhoging IJsselmeer

De waterschappen zijn „ingenomen” met het advies van de Deltacommissie. „Het rapport is een historische breuk met het verleden: geen plannen na een ramp, maar plannen ter voorkoming van een ramp.”

Voorzitter Sybe Schaap van de Unie van Waterschappen is „blij” dat niet gekozen is voor grootschalig bouwen op terpen, „omdat daardoor de rest van het land juist onveiliger” zou worden. „Hoe hoger de terpen, hoe sneller de overblijvende gebieden vollopen bij overstromingen.”

Ook zijn de waterschappen tevreden dat plannen voor aanleg van eilanden voor de kust „van de baan lijken”. Wel plaatst voorzitter Schaap kanttekeningen bij het plan om het peil van het IJsselmeer te verhogen met maximaal anderhalve meter. „Dat is zeer ingrijpend.” Steden als Kampen, Zwolle en Deventer zullen daarvan de gevolgen ondervinden, denkt Schaap. Maar ook de dijken langs steden en dorpen die aan het IJsselmeer liggen, zullen versterkt moeten worden. Doel van de peilverhoging is onder meer een grote zoetwatervoorraad te creëren. „Maar hoe krijg je dat zoete water helemaal naar West-Nederland?” vraagt hij zich af. Ook is Schaap er niet op voorhand van overtuigd dat een minister van Financiën er altijd voor zal zorgen dat geld voor waterveiligheid buiten de politieke discussies blijft. „De minister van Verkeer en Waterstaat moet een prominente rol krijgen.”

In de negenkoppige commissie-Veerman zat onder meer Koos van Oord van het gelijknamige baggerbedrijf. Had Van Oord geen belang bij voorstellen om veel waterstaatkundige projecten te adviseren? „Zo’n veronderstelling is een belediging van onze integriteit”, stelt Veerman. Overigens zou hij het toejuichen als Nederlandse baggeraars bij de werken worden betrokken. „En we moeten er snel bij zijn, want ze werken over de hele wereld.”