Wat is erger: per ongeluk benzine of diesel tanken?

Het was weer zover, mailt Dorien Blanckenborg uit Zeewolde. Een collega had benzine in zijn dieselauto getankt. Na het gelach barstte de discussie los. Wat is catastrofaler; benzine in een dieselauto of diesel in een benzineauto ?

„Verkeerd tanken is geen schande”, zegt Markus van Tol, woordvoerder van de ANWB. „Mensen hoeven maar even afgeleid te zijn en ze pakken het verkeerde vulpistool. Vorig jaar jaar had de Wegenwacht 25.000 pechgevallen van verkeerd tanken, 24.720 om precies te zijn. Jaarlijks komen we 1,3 miljoen keer in actie. Verkeerd tanken staat dus niet in onze top-5 van pech op de weg, maar het komt best vaak voor.”

De Wegenwacht heeft een legertje van 350 speciaal uitgeruste busjes om brandstoftanks leeg te zuigen en door te spoelen. In de meeste gevallen gaat het volgens Van Tol om dieselauto’s die per ongeluk worden volgegooid met benzine.

En dat is de ergste vorm van verkeerd tanken, zegt Monica Meester van Memodidact, trainer van pompstationmedewerkers. „In diesel zit een soort paraffine om de brandstofpomp te smeren. Als je dan verkeerd tankt met benzine, loopt al snel de hele pomp vast. Níet starten en deskundige hulp inschakelen, leren wij wij medewerkers te adviseren. Anders heb je zo een schadeclaim van een paar duizend euro – daar ben je niet blij mee.”

Diesel in een benzineauto is ook niet fijn, maar minder erg dan andersom, volgens Meester: „Diesel is gemaakt op basis van cetaan, benzine op basis van een octaangetal 95 of 98. Octaan heeft een vonkje nodig om tot ontbranding te komen. Diesel is zelfontbrandend. Als je diesel in een benzineauto gooit, krijg je vroegtijdige ontbranding, ook wel ‘pingelen’ genoemd, met grote kans op motor- en katalysatorschade.” Het is wel lastig om een benzineauto vol diesel te gooien, omdat het vulpistool niet goed in de tankopening past.

Algemeen hangt de schade af van de verhouding tussen de goede en de verkeerd getankte brandstof. Een litertje benzine in een volle dieseltank zal de reis niet veel vertragen. Een „heel enkele keer” komt het ook voor dat de brandstof van de pomp vervuild is, zegt Van Tol: „Dat hebben we gehad bij incorrecte vuloperaties langs de A13. Dan ben je toch nog verbaasd hoe ver auto’s komen.”

Eppo König