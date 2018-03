Waakhond greep drie keer in bij Fortis

Anders dan Fortis beweert heeft de Belgische financiële toezichthouder de bank-verzekeraar vorige maand wel degelijk gedwongen meer duidelijkheid te verschaffen over een voorgenomen transactie met de Chinese verzekeraar Ping An.

Dat bevestigt Jean-Paul Servais (44), voorzitter van de Belgische financiële waakhond CBFA in een interview met deze krant. „Er was informatie op de markt die niet juist was”, zegt Servais. „Ik heb Fortis gevraagd om daarover duidelijk te communiceren.”

Het was de derde keer dit jaar dat Fortis door een financiële toezichthouder werd aangespoord met een reactie te komen op geruchten en duidelijkheid te geven over haar financiële situatie.

Op 7 augustus circuleerde het gerucht dat Chinese toezichthouders de deelname van verzekeringsconcern Ping An in de vermogensbeheertak van Fortis mogelijk zou blokkeren. In de loop van de ochtend reageerde Fortis met een persbericht waarin het bedrijf verklaarde dat het goedkeuringsproces rond de Ping An-transactie „normaal verloopt”.

Desgevraagd laat Fortis andermaal weten niet door de Belgische of Nederlandse toezichthouder gedwongen te zijn dit persbericht te formuleren.

De transactie met Ping An is van cruciaal belang omdat die Fortis ruim 2,1 miljard euro moet opleveren. Dat geld heeft het concern hard nodig om over voldoende eigen vermogen te beschikken, om volgend jaar ABN Amro volledig te kunnen consolideren.

Eind januari kwam Fortis voor het eerst met een door toezichthouders geëist persbericht. Het bedrijf kwam met een uitgebreid persbericht over de eigen vermogens- en solvabiliteitspositie, nadat er in de markt onrust was ontstaan over de kwaliteit van Fortis’ kredietportefeuille. De tweede maal was half juli. Toen vroeg de Nederlandse AFM Fortis helderheid te verschaffen over de noodzaak van mogelijke nieuwe kapitaalsmaatregelen. Hierover circuleerden onjuiste geruchten.

