VVD: Turkije kan alleen beperkt lid worden van de EU

DEN HAAG. De VVD vindt dat Turkije hooguit op basis van een beperkt lidmaatschap lid kan worden van de Europese Unie, en pas over tien jaar. Dit staat in het programma voor de Europese verkiezingen dat de partij gisteren heeft gepresenteerd. Als Turkije lid wordt van de Unie, kan er volgens de liberalen geen sprake zijn van een vrij personenverkeer. Dit is één van de belangrijke aspecten van de EU waardoor burgers van één van de lidstaten zich in de hele Unie kunnen vestigen en werken. Het verkiezingsprogramma van de VVD is opgesteld door oud-VVD-leider en ex-Europees commissaris Frits Bolkestein. Hij erkende gisteren persoonlijk tegen een Turks EU-lidmaatschap te zijn. De meerderheid van de programmacommissie wilde echter niet zo ver gaan. De VVD vindt verder dat tot 2014 alleen Kroatië nog EU-lid kan worden. Over Servië doet het programma geen uitspraak. De fractie in de Tweede Kamer van de VVD is er echter tegen dat dit land in de EU wordt opgenomen.