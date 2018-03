Wellicht heeft het te maken met de tijd van het jaar, en zijn de popsterren wat prikkelbaar na een lang en inspannend festivalseizoen. Feit is dat het verwijten regent. Kanye West is boos op Amy Winehouse, Amy Winehouse is boos op James Bond (omdat ze de titeltrack van de film niet mag schrijven), Mark Ronson is boos op Noel Gallagher – (omdat Gallagher heeft gezegd dat Ronson geen liedjes van meer dan twee akkoorden kan schrijven, waarop Ronson antwoordde dat hij Back To Black heeft geschreven waarin toch zeker zeven akkoorden voorkomen) en Noel Gallagher is boos op iedereen.

Zelfs de engelachtige Britse folk-zangeres Laura Marling (19) is boos. In tijdschrift Mojo verzette ze zich tegen luie journalisten die haar in een adem noemen met collega’s Kate Nash, Adele en Duffy – uitsluitend omdat ze allen jong en vrouwelijk zijn. „Ik vind Kate Nash heel aardig, maar haar muziek daar luister ik niet naar. En zij niet naar die van mij. We zijn niet elkaars smaak.” Waarna Marling zich kwaad maakt op de ‘vrouwelijke’ categorisering, en zegt: „‘Vrouwelijk’ is geen genre.”

Grotere waarheden hoor je popmuzikanten zelden verkondigen. Er zijn vrouwelijke zangeressen die onderling iets gemeen hebben, maar Nash en Marling vergelijken is hetzelfde als Guus Meeuwis en Spinvis op één hoop gooien, omdat ze toevallig allebei man zijn en Nederlandse liedjes zingen.

Björk was onlangs ook boos. Oorzaak was een bewering van – alweer – een journalist die de productie van Björks cd Vespertine (2001) had toegeschreven aan de IJslander Valgeir Sigurdsson, terwijl die cd door Björk zelf was geproduceerd. Aanleiding van haar woede was niet dat de productie was toegeschreven aan een IJslander, maar aan een mán. Björks reactie luidde: „Mensen kunnen zich nog steeds niet voorstellen dat een vrouw zelf schrijft, arrangeert en produceert.” Volgens Björk heeft ook M.I.A met dergelijke misverstanden te maken, en worden M.I.A’s zelf vervaardigde beats regelmatig toegeschreven aan de – mannelijke – producer Diplo.

Toch kun je je afvragen of Björks aanname juist is. Ze mag zich miskend voelen, maar de vergissing aan seksisme wijten kan ook een te snelle conclusie zijn. Haar interpretatie is te vergelijken met een zwarte muzikant die een slechte recensie afdoet met: „Het is omdat ik zwart ben.” Björk mag er na al die jaren op vertrouwen dat iedereen wel weet hoe veelzijdig en muzikaal ze is. En er vanuit gaan dat de betreffend journalist te stom is om zijn vak te doen – of een leesbril nodig heeft.