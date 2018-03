Voordoen van ouders helpt kinderen bij innemen medicijnen

Rotterdam. Na simpele praktische uitleg maken ouders negen keer minder fouten bij het toedienen van vloeibare medicijnen aan hun kinderen. Dat blijkt uit een studie die deze week is gepubliceerd in Archives of Pediatrics. Het resultaat is belangrijk, omdat de helft van de kinderen drankjes niet in de juiste dosering binnenkrijgt. Het onderzoek richtte zich op New Yorkse ouders uit voornamelijk lage sociaal-economische klassen. Zij kregen naast de gebruikelijke mondelinge uitleg een papier met eenvoudige tekst en pictogrammen. Daarna deed de verpleegkundige voor hoe het medicijn afgemeten moest worden met een bekertje of spuitje. Ouders moesten dit nadoen. Na deze 3-minutentraining gaven ze in 5 procent van de gevallen de verkeerde dosis. Dat wil zeggen dat ze meer dan 20 procent te veel of te weinig van het middel gaven. In de controlegroep gaf 48 procent de verkeerde dosis. Getrainde ouders waren ook trouwer aan de therapie. Slechts 9 procent gaf niet alle porties van de voorgeschreven kuur, tegenover 38 procent in de controlegroep.