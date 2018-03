Voorarrest in zaak-Putten verlengd

De rechtbank in Zutphen heeft het voorarrest van de verdachte in de Puttense moordzaak gisteren verlengd. De volgende zitting is op 21 november.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de 33-jarige P. ervan dat hij Christel Ambrosius uit het Gelderse Putten in 1994 heeft verkracht en gedood. Het gaat nu nog uit van gekwalificeerde doodslag. Dat betekent dat justitie denkt dat P. Christel Ambrosius heeft omgebracht om de verkrachting te verdoezelen of te vergemakkelijken. Officier van justitie J. Froberg liet de rechtbank weten dat het mogelijk is dat op de definitieve aanklacht toch moord komt te staan.

P. ontkent iets met de dood van Ambrosius te maken te hebben. Hij heeft de politie gezegd dat de vrouw en hij enkele maanden een geheime seksuele relatie hadden. De avond voor haar dood zouden ze voor het laatst seks hebben gehad. P. zegt dat hij Christel daarna niet meer heeft gezien. Justitie heeft de meeste elementen uit P.’s verklaringen nagetrokken en zegt geen aanwijzing te hebben gevonden dat er een relatie bestond.

Christel Ambrosius werd op 9 januari 1994 verkracht en vermoord. Haar lichaam werd gevonden in het huis van haar grootmoeder in Putten, niet ver van het ouderlijk huis van het 23-jarige slachtoffer. Kort na de moord werden twee mannen aangehouden, Wilco Viets en Herman du Bois. Zij bekenden, maar trokken hun bekentenis later in. Hun DNA kwam niet overeen met dat van het gevonden sperma. Een emeritus hoogleraar gynaecologie noemde het mogelijk dat sperma tijdens een volgende coïtus uit de vagina wordt ‘gesleept’. Zo was het in de Puttense moordzaak gegaan, concludeerde justitie: het sperma was afkomstig van eerder vrijwillig seksueel contact en tijdens de verkrachting op het been beland.

Zowel rechtbank als hof vond de verklaring aannemelijk. De twee mannen kregen tien jaar cel. Jaren later verklaarde de gynaecoloog dat de politie hem essentiële informatie had onthouden. Hierop heropende de Hoge Raad de zaak. In 2002 sprak het gerechtshof Viets en Du Bois alsnog vrij.

De huidige verdachte kwam afgelopen voorjaar in beeld, nadat zijn DNA overeen bleek te komen met sporen die de recherche in 1994 heeft gevonden op het lichaam van Ambrosius. De 33-jarige man werd in zijn woonplaats Delft aangehouden. Ten tijde van de dood van Ambrosius woonde P., die toen 19 was, in Putten.