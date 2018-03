Verkiezingen in het Dresden van Angola

De verkiezingswaarnemers in de lobby van hotel Nino in Huambo hebben opgegeven. Bij de stembureaus verspreid over de gelijknamige plattelandsprovincie zouden de waarnemers van het Afrikaanse samenwerkingsverband SADC gaan toezien op het eerlijke verloop van de parlementsverkiezingen die vrijdag voor het eerst in zestien jaar in Angola worden gehouden. Maar dan moet je er wel kunnen komen.

„We maken ons zorgen over de landmijnen op de weg, maar vooral ook hierover”, zegt de waarnemer uit Malawi zijn duim en wijsvinger tegen elkaar wrijvend. „Ze vragen hier 800 dollar per dag voor een huurauto. Daar heeft onze missie het geld niet voor. We zouden graag willen controleren of de verkiezingen daar buiten eerlijk verlopen, maar het gaat gewoon niet.” Dan maar lunchen.

Hoe hou je verkiezingen in Angola, een land met wegen die langs plekken voeren waar zes jaar na het einde van de burgeroorlog meer landmijnen zijn dan mensen, willen we weten. Hoe kom je van west naar oost in een land dat in de 27 jaar durende oorlog tussen de rebellen van Unita en het regeringsleger van de MPLA in puin is geschoten, waar asfalt is weggerot of nooit heeft bestaan? Dit is een land waarover nog geen Lonely Planet-reisgids is geschreven, en terreinwagens doorgaans alleen worden verhuurd aan oliebaronnen, hulpverleners of partijfunctionarissen van de MPLA die onbeperkt uit de staatskas kunnen tappen. Hoe ver is Angola met de wederopbouw aan de vooravond van de verkiezingen?

Huambo was twee jaar geleden de stad waar een eerste poging om van west naar oost in Angola te reizen strandde. Die reis was vierhonderd kilometer westwaarts begonnen, in Benguela. Die reis voerde langs het spoor dat voor de oorlog de Atlantische kust met de Zambiaanse grens verbond, dertienhonderd kilometer verderop, maar in dertig jaar oorlog in stukken werd geschoten. Het ijzer verroest, de bielzen vermolmd.

In 2006 waren de Chinezen nog maar net begonnen met de reconstructie van dat spoor in ruil voor de olie van Angola, sinds twee maanden de grootste olieproducent in Afrika en de snelst groeiende economie op het continent. Toen was Huambo nog een stad van geperforeerde muren. De stad ging het ‘Dresden van Angola’ heten na de pogingen van Unita in de jaren negentig hem in te nemen.

Huambo is in twee jaar tijd onherkenbaar veranderd. Er ligt asfalt zo strak als een laken in het centrum van de stad. De Chinezen hebben een stationshal van drie verdiepingen gebouwd, de treinen rijden nog niet maar het zal niet lang meer duren. De gebouwen waar de rebellen hun machinegeweren in razernij op leegschoten staan er nog, maar zijn verdwenen achter golfplaten. Voor de oorlog is alleen nog plaats in een Muséu de Guerra, dat volgens een groot billboard in aanbouw is.

Het centrum van Huambo doet nu denken aan het Museumplein in Amsterdam. Er spuiten fonteinen in een keurig aangeharkt park. Er staan schommels en een wipwap. „Huambo is veranderd in Disneyland”, schampert een schrijver die de stad als uitvalsbasis heeft gekozen voor een dissertatie en liever anoniem wil blijven. „Regeringspartij MPLA mag schaamteloos regeringsgeld gebruiken om de kiezers ervan te overtuigen dat zij de bouwers zijn van de natie, de overwinnaars van de oorlog, de vredesstichters.”

In een stad vol met de driekleur van de MPLA, dolen de oude rebellen van Unita verdwaasd rond. Hun strijd van bijna dertig jaar om de macht en de diamanten in het oosten van het land is op niks uitgelopen. Hun leider Jonas Savimbi werd in 2002 doorzeefd met kogels en met hem stierf de wens de oorlog nog langer te rekken. Unita wordt niet langer vanuit de bush geleid maar vanuit de hoofdstad Luanda, waar de elite ministersposten kreeg aangeboden in een regering van nationale eenheid, een eufemisme voor een de facto éénpartijstaat.

In de ruïnes van het oude hoofdkwartier van Unita-leider Savimbi schuilt ex-soldaat Mario voor het ‘nieuwe Angola’. Het Witte Huis, zoals de luxe villa ooit heette, werd in 1993 platgegooid met zware vliegtuigbommen. Mario houdt er nu met een kameraad de wacht, zegt hij. Alsof er hier nog iets te stelen is. Ze slapen in het oude washok. Voor ongeschoolde Unita-strijders als hij zijn er geen banen in het nieuwe Angola. Alleen het MPLA-lidmaatschap of een voormalige topfunctie als rebel verschaft toegang tot die ruif.

„Kom eens kijken”, zegt Mario, die de enige muur laat zien die in dit huis nog overeind staat. Daar op die muur ziet hij elke avond voor het slapen gaan schimmen dansen. „De amazone op het paard was er gisteren weer. De nacht daarvoor zagen we lachende mensen rond het vuur. Ze laten ons niet met rust.” Zijn ogen lichten op. Heus, de geesten van de oorlog verschijnen hier nog elke nacht.

Voor het Witte Huis staat een auto geparkeerd, van waaruit de bestuurder de bezoekers filmt. De geheime dienst houdt niet van vreemdelingen die met Unita-strijders praten. We moeten weg hier. We moeten weg van Huambo, de stad die op de staatstelevisie steeds weer schittert als het lichtend voorbeeld van wat de regering heeft bereikt. We willen richting Luena, of in elk geval naar Kuito de stad die tijdens de oorlog minstens zo hard getroffen werd als Huambo.

„Drieduizend dollar en ik breng jullie naar Luena”, zegt de chauffeur met een grote terreinauto op de markt. In deze olie-economie grossiert iedereen in astronomische bedragen. Dan maar in de combibus, met veertien passagiers erin, en vier kippen op het dak. Voor 10 dollar per persoon draait de bus de weg op die direct buiten het centrum al asfalt mist. Daar begint het oude Angola.