Tycoon vast om moord op popsterretje

„Dat wordt smullen”, zegt groentenman Behei terwijl hij de aubergines in een krat sorteert. Net als veel Egyptenaren verkneukelt Behei zich over het groeiende schandaal rond de moord op een Libanees popsterretje eind juli in Dubai. Gisteren werd Hisham Talaat Mustafa, ’s lands grootste projectontwikkelaar en sponsor van de regeringspartij, door de Egyptische openbare aanklager in staat van beschuldiging gesteld en gearresteerd.

Op de televisie achterin Beheis winkel kan de nieuwslezeres van satellietzender Al-Arabiya er maar niet over ophouden. „De grote vraag is natuurlijk niet of, maar hoe Mustafa zich hieruit redt”, aldus Behei. Hij gaat ervan uit dat de hoofdverdachte – namens de regeringspartij lid van het Hogerhuis – met gebruik van zijn wasta, zijn politieke connecties, vrijuit zal gaan. Maar voorlopig is hij dankbaar dat zo’n grote zakentycoon is gearresteerd en ernstig gezichtsverlies lijdt. Dat is op zichzelf al goed voor eindeloos veel gespreksstof in de theehuizen ’s avonds.

De verwikkelingen rond de moord op popsterretje Suzanne Tamim (31) worden smeuïg opgediend door de Arabische media. Eind juni werd zij dood aangetroffen in haar appartement in Dubai. Volgens de eerste berichten was ze onthoofd, maar dat werd later door de lokale autoriteiten ontkend: ze was door steekwonden en een doorgesneden keel om het leven gekomen. Volgens de politie van Dubai was de dader anderhalf uur na de moord per vliegtuig het emiraat ontvlucht. Kort daarop werd bekend dat hij in Egypte was gearresteerd.

Dankzij loslippige bronnen binnen het Egyptische veiligheidsapparaat werd al snel duidelijk dat het ging om de voormalige politieofficier Mohsen al-Sukari, die verantwoordelijk was voor de beveiliging van het exclusieve Four Seasons Hotel in de badplaats Sharm el-Sheikh. Hij had vrijwel meteen bekend en een verklaring ondertekend. Voor 2 miljoen dollar zou hij Tamim hebben vermoord in opdracht van de hoteleigenaar, Hisham Talaat Mustafa.

Het verband was snel gelegd. Het was immers publiek geheim dat Mustafa en Tamim al enkele jaren een liefdesrelatie hadden. Hij trad op als haar beschermheer nadat zij in de problemen was geraakt met haar Libanese echtgenoot en eerdere liefdes. Maar eerder dit jaar had de zangeres Mustafa ook aan de kant geschoven. Ze was naar Dubai verhuisd, waarschijnlijk onder de hoede van een nieuwe minnaar.

Nadat de aandelen van de Talaat Mustafa Group waren gekelderd, bracht het Egyptische regime met brute kracht de geruchtenmachine tot stilstand. Onder dreiging van celstraf werd het de media verboden erover te berichten. Een recalcitrante krant werd uit de schappen gehaald en de hoofdredactie moest zich de volgende dag bij de openbare aanklager melden.

Nu Mustafa in hechtenis is genomen, gaan in de media alle remmen los. Ook in de heilige ramadanmaand van bezinning wordt de sensatie niet geschuwd. In de kranten wordt de wasta van Mustafa nauwgezet in kaart gebracht: met zijn geld heeft hij vanzelfsprekend vrienden op hoge plaatsen. Misschien nog belangrijker zijn de nauwe banden tussen zijn familie en die van Suzanne Mubarak, de vrouw van de president.

In het recente verleden hebben grote zakenlieden veel profijt gehad van dergelijke connecties. Zo werd onlangs de eigenaar van de veerboot die in 2006 op de Rode Zee verging, vrijgesproken. Naar schatting duizend opvarenden verdronken. Ook hij zat namens de regeringspartij in het parlement. Zijn immuniteit werd weliswaar opgeheven, maar ondanks een waslijst aan bewijs dat zijn bedrijf de veiligheidsvoorschriften bewust had genegeerd, trof hem volgens de rechter geen blaam. Net als het geval van de parlementariër die er een handeltje in beschimmelde bloedzakken op nahield. Ook hij ging dit jaar vrijuit.

Columnisten in de onafhankelijke kranten bekritiseren de nauwe relaties tussen de politieke elite en een handvol zakentycoons. De magnaten denken dat ze overal mee wegkomen, zo klinkt het. Vrijwel iedereen verwacht dat Mustafa over enkele maanden bij gebrek aan bewijs vrijkomt. Gisteren al namen allerlei talkshows het voor hem op. Ze toonden beelden van Mustafa die een moskee opende en lieten werknemers aan het woord die inbelden om te zeggen dat het zo’n aardige man is. Groentenman Behei kan er smakelijk om lachen. „Ach, neem het niet serieus”, zegt hij. „Voor ons is het puur vermaak.”