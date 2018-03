Tweede arrestatie voor valkuilen Helden

Helden/Venlo. De politie heeft maandag opnieuw een aanhouding verricht in de zaak van de valkuilen in de Heldense bossen. Het gaat om een 24-jarige man uit Maasbracht, meldde de politie gisteren. De Maasbrachtenaar zou geregeld over de vloer zijn gekomen bij de eerder opgepakte verdachte, een 37-jarige imker uit Helden. De afgelopen maanden werden in de Heldense bossen valkuilen gegraven met in beton geplaatste scherpe ijzeren pinnen. Twee mensen die in de val trapten, raakten gewond.