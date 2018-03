Tv helpt in tijden van huizencrisis

Het is een puinhoop op de Amerikaanse huizenmarkt. Op een kwart van alle huizen die het afgelopen jaar werden verkocht, is verlies geleden. Vijf miljoen woningen staan te koop. En de huizenprijs is binnen een jaar met 16 procent gedaald. Kortom: sinds de Grote Depressie in de jaren dertig zijn Amerikaanse huiseigenaren niet zo slecht afgeweest.

Op tv gaat de huizenmarkt echter nog steeds van jubel en hoera. In het ene programma wordt een stel geprezen omdat het zijn eerste woning ruim boven het budget kocht, in een ander hebben twee mannen sterrenstatus, omdat ze in recordsnelheid bouwvallen verpatsen aan naïeve kopers.

Maar voor het eerst sinds de daling van de Amerikaanse huizenprijzen begon, twee jaar geleden, is er reality- tv die overeenkomt met de werkelijkheid. De serie Hope for your home probeert huiseigenaren een dreigende uitzetting te besparen. Het wordt in de VS en Canada uitgezonden door een van Discovery’s zusterkanalen, TLC. De zender is in 104 miljoen huishoudens te ontvangen.

‘Hope’ werkt zo: een familie kan de hypotheek niet langer afbetalen. Het wegvallen van een inkomen kan de reden zijn (500.000 mensen kregen de afgelopen zes maanden ontslag), of het toenemen van de maandelijkse aflossingen (met dank aan hypotheken waarvan de rentelasten bleken op te lopen).

Het programma biedt dan: een presentatrice die tegelijk makelaar is, een mannetje voor het opknapwerk en een cheque van 10.000 dollar. Met dat bedrag (een kleine 7.000 euro) moet de huiseigenaar het huis opknappen om zo de waarde van de woning te vergroten. Neemt die waarde toe, dan kan het huis zonder verlies van eigenaar wisselen of kan er een nieuwe hypotheek worden afgesloten om de maandlasten te drukken.

„In een kalme markt, of zal ik maar gewoon aftakelende zeggen, is het belangrijk om je te onderscheiden”, zegt presentatrice Kirsten Kemp Becker in een persverklaring. „Gelukkig zijn er goedkope verbeteringen die je met de hulp van vrienden en familie in een weekeinde kunt boeken.”

Neem bijvoorbeeld de familie Angelo, uit aflevering één. Nadat vader Jeff werd ontslagen, namen de maandlasten toe van 1.800 naar 2.800 dollar. „De hypotheekaflossing is onbetaalbaar”, zeggen de Angelo’s. Onder in beeld tikt een klokje de tijd weg en niets doen betekent een uitzetting.

Presentatrice Kemp Becker zegt bemoedigend: „Je bent niet alleen. Dit is in het hele land aan de gang.” Haar tips om de waarde van het huis op te krikken: zet planten in de tuin, verwijder oude auto’s van de oprijlaan, schilder de woonkamer en sloop de oude wc eruit. Het belangrijkste advies is: ruim de rommel op.

Vreemd genoeg worden de huiseigenaren niet echt geholpen. ‘Hope’ propageert het oversluiten van een hypotheek. Daarmee nemen de woningbezitters alleen maar meer schuld op zich – hetgeen de huizencrisis juist heeft aangejaagd. Zo krijgt de familie Angelo een aanbod voor een nieuwe hypotheek, met lagere maandlasten. De presentatrice is uitzinnig: „Awesome. That’s great.” Moeder Erica is realistischer. „Daarmee moeten we het dan maar proberen te redden.”

Hope heeft stof doen opwaaien. Een van New Yorks grootste kranten (en tabloid), The Daily News, stelt dat het programma zo weinig actie kent dat het „voldoet voor slaapklinieken”. The Wall Street Journal prijst dat de „emotionele hysterie” van dit soort programma’s eindelijk is ingeruild voor pragmatisme.

Niet iedereen is enthousiast over de reality-tv die de geïmplodeerde huizenmarkt in beeld brengt. Zo vindt het tijdschrift voor de mediabranche Variety dat „het moeilijk is een meer cynische benadering te bedenken voor een onderwerp dat zo in het nieuws is... TLC buit de situatie uit.”

