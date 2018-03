Legally Blonde 2(Charles Wurmfeld, 2003)RTL5, 20.30-22.15u.

Vervolg op Legally Blonde is meer leuke ongein over echte blondjes die niet dom zijn. Elle (Reese Witherspoon) zet koers naar Washington. Voor haar spiegel kiest ze de juiste kleren: „Nee, te Hillary. Nee, te Monica.” Uiteindelijk kiest ze voor Jackie Kennedy-stijl.

Jacob’s Ladder(Adrian Lyne, 1990)Canvas, 20.40-22.30u.

De make-upafdeling mocht zich uitleven in pretentieuze, erg onbeheerste griezelfilm over de angstdromen en -visioenen van Vietnamveteraan Tim Robbins. Hij wordt in de metro aangevallen door figuren met horens. Maar wat is fantasie, en wat realiteit?