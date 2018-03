tv andere aanraders

Achter de voordeurNed.2, 20.50-21.20u.

Dit nieuwe programma laat buren in elkaars huis snuffelen en ontzenuwt gaandeweg vooroordelen. Aan de hand van een foto van een buurman of buurvrouw kunnen bewoners aangeven wat ze weten van die persoon. Wat is zijn/haar woonsituatie? Is de buur gelukkig? Of weten ze helemaal niets?

De naakte waarheidRTL4, 21.25-22.25u.

In dit nieuwe programma laat Daphne Deckers vrouwen zien hoe zij er goed uit kunnen zien en zich goed kunnen voelen, ongeacht hun lichaamsvorm of maat. Voor de verandering een metamorfoseprogramma zonder killerdieet of plastische chirurgie, maar met mental coaching.

Eet smakelijk!Ned.3, 22.00-22.30u.

In navolging van Jamie Oliver komt LLink ook in Nederland met een programma over de herkomst van ons voedsel. In de zesdelige serie komen verschillende bekende Nederlanders langs bij de jonge kok Leon Mazairac om samen een maaltijd te bereiden. Vanavond maakt hij samen met comedian Horace Cohen en TMF-vj Damien Hope een gerecht met als basisingrediënt lamsvlees. Omdat het lekkerste lam op Texel te krijgen is reizen de heren af naar de Wadden. Daar dartelen de schapen nog vrolijk in de wei, zich nog niet bewust van hun lot. Horace en Damien mogen zelf kiezen welk lammetje ze straks willen opeten. Daarna zijn ze aanwezig bij de slacht, waar ze zien hoe het lam een pin in de schedel gedreven krijgt. Gaat het ze nog smaken?