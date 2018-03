Turkije tracht irritatie Russen weg te nemen

Rusland straft Turkije niet wegens de steun die het geeft aan Georgië. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, gisteren gezegd tijdens een bezoek aan Ankara. Bij de grens worden Turkse vrachtauto’s sinds enige tijd opgehouden door extra controles van de Russische douane. Volgens de Turkse media willen de Russen Turkije ‘pesten’. Maar volgens Lavrov staan politiek en handel los van elkaar.

Het bezoek van Lavrov was voor Turkije gisteren een uitgelezen gelegenheid om de banden met Rusland te verbeteren. In Moskou wordt al langere tijd met misnoegen aangezien hoe Turkije hielp bij de training van Georgische officieren. Zowel premier Erdogan als president Gül onderstreepte ook menigmaal de territoriale integriteit van Georgië en zij namen daarmee afstand van de separatistische (en door Moskou gesteunde) gebieden in dat land. Ten slotte gaf Turkije vorige maand toestemming aan twee Amerikaanse schepen om vanuit de Middellandse Zee via de Bosporus naar de Zwarte Zee te varen om hulpgoederen af te leveren aan Georgië. Volgens Rusland is het bepaald niet uitgesloten dat die schepen wapens vervoerden voor Georgië. De Turkse media meldden dat dat laatste incident de directe aanleiding voor de extra Russische controles aan de grens was.

Mede om de banden met Rusland te herstellen kwam Turkije gisteren met het voorstel om een zogeheten Kaukasusplatform op te richten. Naast Turkije en Rusland zouden ook Georgië, Armenië en Azerbajdzjan daar lid van moeten zijn. Dit platform zou de problemen van de regio moeten oplossen. Voor Rusland heeft deze constructie het voordeel dat de Verenigde Staten geen lid zijn van deze club. Mede daarom reageerde Lavrov gisteren enthousiast op het Turkse voorstel. „De landen in de regio moeten hun eigen problemen oplossen”, aldus de Russische minister. „Andere landen moeten daarbij steun verlenen maar niet hun eigen oplossingen opleggen.”

De komende weken zal duidelijk worden of het bezoek van Lavrov de spanningen tussen Turkije en Rusland inderdaad heeft verminderd. Voor Turkije is dat van groot belang omdat Rusland een belangrijke handelspartner is. Daarnaast levert Rusland tweederde van het gas dat in Turkije wordt verbruikt.