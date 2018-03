Toch maar een malse spierbonk

The Accidental Husband. Regie: Griffin Dunne. Met: Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan, Sam Shepard. In: 33 bioscopen.

Er zijn wel vreemdere plots bedacht dan die van The Accidental Husband. Een New Yorkse brandweerman heeft een whizzkidderig neefje dat online de trouwakte van een populaire radiopsychiater vervalst, zodat ze opeens met hem getrouwd blijkt. En niet omdat hij zo verliefd op haar is, maar uit wraak omdat zij met haar zelfhulpboeken over ‘R.E.A.L. love’ zijn verloving heeft versjteerd.

Ach, je zou het Gary Grant van wie iedereen deze zomer in het Filmmuseum weer is gaan houden zo zien spelen. De tamelijk onbekende acteur Jeffrey Dean Morgan (een soort mollige Clive Owen) doet echt z’n best, al blijft de plotselinge chemie tussen hem en tegenspeelster Uma Thurman tot het einde toe behoorlijk ongeloofwaardig.

Maar het geheim van screwball comedy is natuurlijk dat het publiek ook zo graag wil dat het allemaal goed komt en minstens even hard meedoet in z’n bioscoopstoel door al z’n cynisme en kritische vermogens uit te schakelen. En het verlangen dat de eeuwige battle of the sexes nog even snel nog een keer wordt uitgevochten.

Op dat punt is The Accidental Husband dubieus: vrouw valt toch voor spierbonk (al was aan haar oorspronkelijke geliefde Colin Firth ook weinig te beleven) en wordt vervolgens de mond gesnoerd met een kus.