The Verve heeft net als vroeger te weinig focus

cd pop

The Ve rve: Forth **

De muzikanten van de Britse band The Verve hebben een neus voor muzikale thema’s. Zoals ze ooit een paar maten zweverige violen van The Rolling Stones leenden, en daar de ruggegraat van hun single Bitter sweet symphony uit smeedden, zo maken ze nu indruk met het rare knorrende geluid dat als een harteklop door het nummer Love Is noise is geweven.

Het is een mooie tegenstelling: de languissante uithalen van zanger Richard Ashcroft, wiens stem nog altijd een gesolariseerd randje lijkt te hebben, afgezet tegen dat mechanisch repeterende patroon. Ashcrofts stem heeft zo’n tegenwicht nodig, anders klinkt hij te pompeus. Forth is de eerste cd sinds 1999, toen de band uit elkaar ging. De reünie volgde vorig jaar november. Het lijkt alsof er geen hiaat geweest is: Nick McCabe speelt zijn wijd uitwaaierende, soms psychedelische partijen, en de nummers (tien in 65 minuten) hebben net als vroeger weinig focus. Ashcroft is op zijn best als hij stekelig tegenspel krijgt, zoals in Love is noise en Valium sky. Dat gebeurt op Forth te weinig.