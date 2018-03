Televisiekijken is wel slecht voor peuters

”Nog nooit is aangetoond dat kort televisiekijken op zichzelf slecht is voor baby`s en peuters”, aldus hoogleraar Patti Valkenburg (NRC Handelsblad, 27 augustus). Maar Christakis & Zimmerman (2007) vonden dat het kijken naar geweld op televisie op een leeftijd van twee tot vier jaar bij jongens geassocieerd was met een toegenomen risico op antisociaal gedrag op een leeftijd van zeven tot negen jaar (Pediatrics 120/ (5), 993-999). En in verband met de vermeende onschadelijkheid van de Teletubbies verwijs ik naar een publicatie van Marina Krcmar e.a. in Media Psychology, 28 juni 2007, samengevat door Ronald Veldhuizen in Noorderlog: volgens Krcmar zijn de Teletubbies slecht in kennisoverdracht, omdat ze peuters niet de prikkels geven die ze helpen beter te leren. Jonge kinderen zijn gevoelig voor de gezichtsuitdrukking van volwassenen. Ze kunnen zien waar iemand naar kijkt en begrijpen zo beter waar de aandacht hoort te liggen. De Teletubbies, met hun statische gezichten, geven daarover te weinig informatie. Wat ook helpt is, dat volwassenen normaal praten - ze gebruiken soms woorden die de kinderen al kennen. Daaruit kunnen de dreumesen de context stukken beter afleiden dan uit de haast woordloze taal die de Teletubbies hanteren.