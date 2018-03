Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Portret van de Republikeinse presidentskandidaat John McCain. Verslag over de Republikeinse Conventie vanuit Canton, Ohio, een gemiddelde Amerikaanse stad, in een gemiddelde Amerikaanse staat. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Reportage over de microkredieten die de stichting Hands on sinds kort in Nederland geeft aan allochtone jongeren en jongeren met een crimineel verleden. Met deze kleine lening kunnen ze met hulp van een coach hun eigen bedrijfje opzetten. Zo krijgen jongeren die doorgaans moeilijk een stage kunnen vinden toch een kans. Hands On wordt gefinancierd door lokale ondernemers. De eerste proef heeft tien jongeren een goedlopende zaak opgeleverd. Daarom wordt het project deze maand flink uitgebreid, te beginnen in Amsterdam. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Aandacht voor de adviezen over de waterveiligheid in Nederland van de Deltacommissie, met een toelichting van voorzitter Cees Veerman en aandacht voor de Republikeinse Conventie in Minneapolis, Minnesota. Ned.2, 22.15-22.45u.

documentaire

When I came home. Documentaire van Dan Lohaus over Amerikaanse oorlogsveteranen, van Irak tot Vietnam, die na hun terugkeer door psychische en andere problemen aan lager wal raakten of in een niemandsland terechtkwamen. Uitgangspunt van het verhaal is Herold Noel. Na zijn ‘tour of duty’ in Irak in 2003 keerde hij naar New York terug met het ‘post-traumatisch stress syndroom’. De overheid wilde of kon haar beloftes van opvang en voorzieningen niet nakomen en Noel belandde samen met zijn familie op straat in Brooklyn, of liever in zijn auto, die zijn enige onderdak is geworden. Het verhaal van Noel blijkt maar het topje van de ijsberg te zijn. Zo is er ook het verhaal van een veteraan van de Vietnam-oorlog, die dertig jaar na dato nog altijd onder een brug van Freeway 111 in Hollywood woont. Canvas, 22.30-23.40u.

Planspiel Atomkrieg: Adenaurs Kampf um die Bombe. Eerste deel van een tweedelige documentaire over de Koude Oorlog. ARD, 23.30-0.15u.

praatprogramma

De wereld draait door. Praatprogramma met gasten uit de wereld van nieuws, kunst, cultuur en media. Gasten o.a. Barry Hay, de zanger van Golden Earring, die samen met de Metropole Big Band nummers vertolkte van The Rolling Stones en Robert Palmer e.a., Amerika-correspondent Peter Vermaas over zijn boek In God We Trust, over de religieuze invloed van countrymuziek in Amerika en Vincent Icke, populair-wetenschappelijke sterrenkundige die het weerbericht van het heelal geeft. Ned. 3, 19.30-20.20u.

Hello Goodbye. Gesprekken op Schiphol met vertrekkende passagiers of juist met degenen die staan te wachten op hun dierbaren. Afl.1 : Verdriet om vermoorde zus. Twee broers vertellen met gemengde gevoelens van enorme boosheid en verdriet over hun zus die vermoord is. Ook een gesprek met een moeder over haar zoontje van zes jaar, die alles voor haar betekent. Tot slot neemt een grote familie intens afscheid van hun oma, die voorgoed naar Suriname vertrekt. Presentatie: Joris Linssen. Ned.1, 20.30-21.20u.

Informatief

Op uw gezondheid. Consumentenprogramma dat via tests en reportages de waarheid van gezondheidsfabels en -feiten over voeding, hygiëne, fitness en medische zaken kritisch bekijkt. Afl.1. Een onderzoek naar de hygiëne van openbare toiletten, een reportage over de samenstelling van een goed ontbijt en een ontdekking van Catherine Keyl nadat ze in de lichaamsscan was geweest. Ned.2, 19.55-20.25u.

Grow Your Own Veg: Squashing Pumpkins. In het tuinmagazine voor het zelf biologisch verantwoord verbouwen van groenten aandacht voor de smakelijke en decoratieve pompoenen (pumpkin and squash family). BBC 2, 20.00-20.30u.

Nigella express. In het culinair magazine laat Nigella Lawson zien hoe je snel een kwalitatief goede maaltijd kan klaarmaken, zoals een indrukwekkend driegangen-diner binnen een half uur. BBC 2, 20.30-21.00u.

De naakte waarheid. Nieuw make-overprogramma waarbij het zelfbeeld van de vrouw centraal staat, gepresenteerd door Daphne Dekkers. RTL 4, 21.25-22.25u.

Who do you think you are. Programma over genealogie. Nieuwe reeks. Telkens staat één bekend persoon centraal, die op zoek gaat naar zijn herkomst. En passant wordt uitgelegd hoe je dat doet, je eigen stamboom uitpluizen. Vandaag met de journaliste Esther Rantzen, die is gefascineerd door haar overgrootvader. BBC 2, 20.00-21.00u.

Dokters van morgen. Serie over de opleiding geneeskunde aan de K.U.Leuven. Aflevering 1 volgt diverse gevorderde studenten. Eén, 21.35-22.10u.

Profiel: Geert Mak. Geert Mak, de man die de geschiedenis in de huiskamer bracht. Hoe kon Mak uitgroeien tot onze nationale historicus? Ned.2, 23.20-0.05u.

VPRO’s Import. Mao, a Chinese tale. Laatste deel, Mao is not dead, van een vierdelige documentaire over de Chinese leider Mao Zedong. Het scenario is van Philip Short, die als oud-correspondent van de BBC in China toegang kreeg tot allerlei tot dan toe gesloten archieven. Ned.2, 23.25-0.35u.