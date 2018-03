Superstudenten

Iedere student aan een universiteit of hogeschool kan rekenen op een hoogwaardige opleiding. Maar voor „excellent onderwijs” mag de studenten best een flink bedrag, bijvoorbeeld aan extra collegegeld, gevraagd worden. Dat stelde voorzitter Van der Toorn van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam, bij de opening van het academisch jaar. Valt er niet te praten over „een hogere prijs voor beter onderwijs” dan wordt de middelmaat het ijkpunt en glijdt het hoger onderwijs af, dreigde hij. Trouwens, betaling kan zonodig worden ondersteund door „een stelsel van leningen en beurzen”. Excellentie, Van der Toorn juicht het toe, als zijn universiteit er maar niet voor opdraait.

Aandacht voor excellentie in het hoger onderwijs hangt in de lucht. In verscheidene speeches bij de opening van het academisch jaar werd erbij stilgestaan. Dat is ingegeven door een kans op meer geld. Afgelopen voorjaar stelde het ministerie van Onderwijs het Sirius Programma in. Daar kunnen universiteiten ondersteuning aanvragen om het „toptalent” onder hun studenten maximaal te laten gedijen.

Van die excellente student schetsen het Sirius Programma en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs een ijselijk beeld. Uitblinken op het eigen vakgebied en bovengemiddelde intelligentie zijn nog maar het halve werk. Wie sociaal minder handig is, wie liever leest dan op een borrel loopt te netwerken, kan het vergeten. Wanneer de excellente student studeert is onduidelijk, want die heeft allerlei bijkomende besognes. Die maakt deel uit van het bestuur van een vereniging. Die heeft een bijbaan. Die is maatschappelijk betrokken en breed van belangstelling. Krijgt Van der Toorn zijn zin, dan krijgt uitgerekend zo’n duizendpoot de rekening gepresenteerd.

De eisen voor een excellente universiteit of hogeschool zijn minder ambitieus. Die moet visie tonen, docenten uitwisselen, een verband leggen tussen studie en praktijk en voorzien in goed studiemateriaal. En, o ja, zijn studenten schrijven wetenschappelijk geslaagde scripties. Het geeft te denken dat zich bij deze doorsnee eisen maar drie opleidingen officieel ‘excellent’ mogen noemen. Het bevorderen van excellentie is toe te juichen. Maar hier passen geen fluwelen handschoenen. Niet alleen de studenten moeten aantonen dat ze geschikt zijn om deel te nemen aan het speciale programma. Ook van de universiteiten en de betrokken hoogleraren mogen serieuze blijken van excellentie worden geëist.

Het hoger onderwijs doet er goed aan te snakken naar studenten die uitmunten in hun vak. Maar beweren dat die studenten hun eigen excellentie moeten betalen, is een loze provocatie. Laat het hoger onderwijs fondsen creëren, door een herverdeling van het budget ten gunste van kwaliteit en door handig ondernemen (zomercursussen voor ouderen, commerciële studiereizen, desnoods extra collegegeld vragen van onderpresterende studenten die immers de plaats van een ander innemen). Zo verjaagt het de excellentie niet, maar profiteert het ervan zo veel het kan.