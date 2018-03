Stooges vlammen pas echt in club

Pop Iggy & the Stooges. 2/9 WATT, Rotterdam.

Iggy Pop leeft op als hij een nieuwe zaal mag openen, een nieuw publiek moet veroveren. Kom maar op, liet hij zijn tanige lichaam met ontbloot bovenlijf zeggen op de rand van het podium van WATT, de nieuwe zaal die rock & roll en dance weer op de kaart van Rotterdam moet gaan zetten.

Waar draait het om in zo’n maagdelijke zaal? Iggy weet dat. “Real music. Real FUCKING music,” beloofde de 61-jarige Noerejev van de rock & roll. Met zijn vijf jaar geleden heropgerichte garagerockband The Stooges stondhij in 2006 op Lowlands, als relikwie uit voorbije dagen. Nu bloeiden ze op, als een ruig en snoeihard bandje dat in een club pas werkelijk kan vlammen. Iggy & the Stooges konden het zich veroorloven om hun grootste succesnummers al vroeg in de set te spelen. I Wanna Be Your Dog (1969) en No Fun (1969) zouden bij mindere rockbands moeiteloos als toegift kunnen fungeren, maar hier was het een vreugdevolle prelude op het rockcircus dat The Stooges in petto hadden. Het publiek mocht het podium op, maar moest er na twee nummers weer net zo hard vanaf. Meermaals dreigde Iggy de zaal in te springen, maar daar werd hij door handlangers met man en macht van weerhouden.

Tenorsaxofonist Steve Mackay mocht zich even warm blazen, voordat hij in Fun House (1970) een verzengende partij freejazz liet horen. Iggy hoorde het aan en klopte zichzelf op de borst: kijk eens hoe experimenteel wij durven zijn en doe dat ons maar eens na! In Search and Destroy (1973) daagde hij iedereen uit om te vergeten wie hij ook alweer is, waarna hij met My Idea Of Fun (is to Kill Everyone) (2007) liet blijken dat recente nummers nog net zo doeltreffend en hersenloos kunnen klinken als het oude werk uit de glorietijd (1969-1973).

Onverstoorbaar speelde Ron Asheton zijn snerpende gitaarakkoorden. Gelukzalig leunde bassist Mike Watt achterover tegen zijn speakers, in de wetenschap dat er hier in Rotterdam een fantastische nieuwe rockzaal naar hem genoemd is. WATT is een aanwinst voor het popcircuit en Iggy Pop weet zoiets; hij ruikt het.