Stimulans export van duurzame producten

De ministeries van Economische Zaken en VROM gaan samenwerken met FME, de ondernemingsorganisatie voor metaalindustrie, om de export van duurzame producten uit Nederland te verbeteren. Staatssecretaris Heemskerk (Economische Zaken, PvdA) stelt morgen in een door FME tijdelijk opgezette winkel voor klimaatvriendelijke producten op het Plein in Den Haag 500.000 euro beschikbaar voor het opzetten van het exportplatform Cleantech Holland. FME financiert de andere helft.

De bedrijven die deelnemen aan Cleantech zijn niet alleen bij FME aangesloten ondernemingen, maar ook projectontwikkelaars, kennisinstituten en ingenieursbureaus. Een belangrijk doel van Cleantech is de voorlichting over duurzame producten aan Masdar City, een stad in aanbouw in de Verenigde Arabische Emiraten waar alle energie door de stad zelf moet worden opgewekt.

Minister Cramer van VROM bezocht vanmorgen de klimaatoplossingenwinkel. Jan Kamminga, voorzitter van FME, bepleitte dat de Nederlandse overheid meer duurzame producten gaat gebruiken. Nu wordt daar volgens hem nog vaak van afgezien omdat ministeries en provincies met een jaarbudget werken. Daarom worden de aanschafkosten van klimaatvriendelijke oplossingen vaak te hoog bevonden, terwijl ze op lange termijn wel financieel aantrekkelijk zouden zijn.

In de winkel had Corus een auto staan van staal dat 10 procent lichter is dan normaal staal. Hierdoor wordt minder brandstof verbruikt en minder CO2 uitgestoten; 80 procent van de CO2-emissie is afkomstig van autoverkeer. Cramer hoopt een cultuuromslag te bewerkstelligen. „Dat mensen thuis bij bezoek niet de nieuwe badkamer laten zien, maar een nieuw aangelegd energiesysteem.”