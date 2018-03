Sterk en dorstig of klein en spaarzaam

Zeilmaat Jürgen ging een nieuwe auto kopen. Jarenlang had hij Volkswagen gereden, maar nu wilde hij „vanwege het milieu” overstappen op een Japanse hybride. Afkalvende ijsbergen en stijgende benzineprijzen – een mens moet een keer zijn verantwoordelijkheid nemen.

Een paar weken geleden reed hij het terrein van de Berlijnse zeilclub op. In een gloednieuwe VW Touareg. Zwart, uiteraard, want zwart is de modekleur van nieuwe auto’s in Berlijn. De Touareg is een SUV, een zogeheten sports utility vehicle. Deze uitvoering, een V10 TDI, is een gestroomlijnde bolide waarin de hybride ver te zoeken is. Ja, zei Jürgen, ik moest toch ook ruimte voor m’n zeilspullen hebben. En hij rijdt zuiniger dan je denkt.

Dit voorbeeld geeft goed het dilemma van de Duitse automobilist weer. Duitsers zijn verstokte autorijders, die liever in een Volkswagen rijden dan in een Toyota. Maar er lijkt een kentering op komst. Stijgende brandstofkosten en scherpere milieueisen zorgen er voor dat de automobilist in Duitsland zich ervan bewust wordt dat hij en zijn geliefde voertuig zich misschien wel aan de omstandigheden zullen moeten gaan aanpassen.

Degelijk en sterk, en indien gewenst groot: dat zijn sinds jaar en dag de belangrijkste kenmerken geweest van Duitse auto’s. En dorstig, moet men er eerlijkheidshalve bij zeggen. Want echt zuinig is de Duitse auto nooit geweest, uitzonderingen daargelaten. En met lage CO2-waarden loopt de Duitse auto-industrie niet voorop.

Met strengere eisen voor de uitstoot van schadelijke stoffen en hogere benzineprijzen is de Duitse auto-industrie een moeilijke periode ingegaan. „Sterk en dorstig is uit. Klein en spaarzaam wordt steeds geliefder”, schreef automobielspecialist Michael Specht. En juist met dat laatste worstelen de grote en machtige, maar weinig flexibele Duitse automakers. Een overtuigend antwoord hebben ze nog niet.

Duitsland, autonatie bij uitstek waar één op de zeven mensen van de totale beroepsbevolking – hetzij direct of indirect – bij deze industrie betrokken is, ontbeert een ‘groen’ succesnummer als de Toyota Prius. Nog worden Duitse auto’s door Duitsers graag gekocht – zie het voorbeeld van zeilmaat Jürgen – maar de industrie zal snel moeten handelen om de trend naar klein en zuinig massaal op te pakken, meent bijvoorbeeld Ferdinand Dudenhöfer, hoogleraar automotive aan de school voor hoger beroepsonderwijs in Gelsenkirchen.

Dudenhöfer heeft in opdracht van het Duitse tijdschrift Capital onderzoek gedaan naar het innovatiepotentieel onder Duitse automakers wat CO2-uitstoot betreft. En wat blijkt: de buitenlandse concurrentie is de Duitsers ver vooruit. Met name Peugeot-Citroën en Toyota dringen de uitstoot van kooldioxide veel effectiever terug. „Het gaat hierbij niet alleen om de uitstoot van de huidige automodellen, maar ook om het resultaat dat met aanwezige techniek en innovatie in de toekomst kan worden bereikt”, aldus Dudenhöfer.

De wetenschapper en zijn medewerkers hebben vijftien automakers uit Europa, Amerika en Azië met elkaar vergeleken. Volkswagen en Mercedes staan met hun CO2-uitstoot op plaats zeven en acht. Porsche op veertien. Van de Duitse autofabrikanten springt alleen BMW er gunstig uit, met een derde plaats. En dat vooral door zijn toekomstige potentieel om de emissie van CO2 tegen te gaan.

Natuurlijk worden in Duitsland ook kleine en zuinige auto’s gemaakt, met een beperkte uitstoot van schadelijke stoffen. Kijk maar naar de Smart, het maanwagentje van Mercedes dat de laatste jaren sterk aan populariteit wint. En in Duitsland gevestigde bedrijven als Ford en General Motors (Opel) zijn al jaren ingesteld op kleinere modellen. Ook het Volkswagenconcern heeft een reputatie hoog te houden als fabrikant van „de auto voor de gewone man”, die ook in het verbruik betaalbaar is. Maar VW worstelt met de begrippen milieubewust en superzuinig.

Toen in het voorjaar van 2002 Ferdinand Piëch vertrok als bestuursvoorzitter van Volkswagen, deed hij dat op karakteristieke wijze. Deze ingenieur, een groot liefhebber van innovatie en techniek, had een prototype van een auto laten ontwikkelen die 1 op 100 reed. Met deze VW 1L (een liter) reden hij en zijn opvolger Bernd Pischetsrieder met wat omwegen van VW-stad Wolfsburg, naar Hamburg. Afgelegde afstand: 240 kilometer. Verbruikte hoeveelheid brandstof: 2,1 liter diesel.

Het donkere, bolknakvormige voertuig, met een deur als een cockpitkoepel, trok veel bekijks. Hij reed uitstekend en bleek zoals verwacht extreem zuinig. Maar in de jaren daarna werd weinig meer vernomen van de VW 1L, terwijl de bolide als pilotproject toch serieus was bedoeld. De echte noodzaak voor verdere ontwikkeling ontbrak: hoge brandstofprijzen.

Het is opvallend dat zelfs het nieuwste model Volkswagen Golf, sinds 1974 het zesde op rij, binnenkort in op de markt komt zonder zuinige en milieuvriendelijke varianten. De BlueMotion versie en de 1,2-liter turbodiesel van de nieuwe Golf komen pas volgend jaar op de markt. De laatste zou 3,9 liter diesel op 100 kilometer verbruiken; de CO2-emissie zou op 115 gram liggen.

Volkswagen hult zich in stilzwijgen over zijn exacte toekomstplannen. Het is echter een publiek geheim dat in de bestuurskamers van VW in Wolfsburg, net als bij de concurrentie elders in Duitsland, de hybrideauto’s – waar vooral het Japanse Toyota en Honda in zijn gespecialiseerd – als een nichemarkt wordt gezien. Tot voor kort althans. Na het wereldsucces van de hybride Toyota Prius wordt daar intussen anders over gedacht.

In de Duitse autopers wordt daarom steeds luider de vraag gesteld of de Duitse autofabrikanten niet te laat reageren op de nieuwe marktontwikkelingen. Deskundigen als professor Ferdinand Dudenhöfer en Hermann-Josef Vogt van de Verkehrsclub Deutschland wijzen erop dat de Duitse auto-industrie het in het verleden altijd van haar techniek en innovatie moest hebben, maar uitgerekend nu – in een tijdperk van brandstofschaarste en scherpere milieueisen – technisch een achterstand dreigt op te lopen.

Vooralsnog is er geen paniek onder de Duitse autoconcerns. Het verlies op de thuismarkt en een voor de Duitsers belangrijke markt als de VS wordt ruimschoots gecompenseerd door de opkomst van consumentenmarkten als Rusland, India, China en Brazilië.

De cijfers zijn dus nog goed, al is het allemaal wat minder dan vorig jaar. De voortekenen zijn echter minder rooskleurig. Mercedes is het derde kwartaal begonnen met het verminderen van de productie. Moederconcern Daimler verordonneerde dat de werknemers van de fabriek in Berlijn-Marienfelde korter moeten gaan werken. De vraag naar Mercedessen is teruggelopen; de lopende band moet deels worden stilgezet. Het concern verwacht dat in al zijn Duitse vestigingen tot het einde van dit jaar vele duizenden auto’s minder zullen worden geproduceerd vergeleken met 2007.

BMW probeert de verwachte neergang voor te zijn met saneringen, reorganisaties en technische aanpassingen. Topman Norbert Reithofer heeft drastische maatregelen aangekondigd. Die moeten ertoe leiden dat tot 2012 zes miljard euro op de kosten wordt bespaard. Veelzeggend is bovendien dat het Beierse concern een prestigieus project voor de ontwikkeling van een grote terreinwagen, de X7, heeft stilgezet. Het geld daarvoor wordt besteed voor kleinere modellen, heet het op het hoofdkantoor van de Bayerische Motoren Werke in München. Voor deze herfst heeft BMW „ingrijpende innovatieve oplossingen” voor zijn wagenpark aangekondigd. De bakens worden verzet – van groot naar kleiner en zuiniger met minder uitstoot

En Porsche, de snelle jongens uit Stuttgart? Met Porsche gaat het uitstekend. Er is meer geld dan ooit in kas, en het concern maakt zich op om Volkswagen over te nemen. Grote man achter de schermen Ferdinand Piëch heeft een wereldconcern voor ogen met alles erop en eraan: snelle en dure auto’s, wagens voor het volk en vrachtauto’s. Maar ook Porsche staat onder druk om zuiniger motoren te ontwikkelen die minder CO2 produceren. Echt laag zal het nooit worden, maar de vernieuwde 911 Carrera 4 heeft de emissie van kooldioxide met ruim 15 procent en het brandstofverbruik met bijna 13 procent gereduceerd.

De Duitse auto-industrie zit in een gevaarlijke overgangsfase. Tegelijkertijd is de belangstelling voor de Duitse auto onverminderd groot. Eind september wordt in Hannover de grootste beurs ter wereld voor vrachtwagens gehouden. Er hebben zich weer meer exposanten dan vorig jaar gemeld. Want Duitsland is en blijft het belangrijkste autoland.