Stem filmtrailers Hollywood dood

rotterdam, 3 sept. Don Lafontaine, de beroemdste `stem van Hollywood` is overleden. Lafontaine sprak meer dan 5000 filmtrailers in. Zijn zware stem is vooral bekend van de frase ”In a world...”, de inleiding van veel trailers. Lafontaine (68) sprak de trailers in van films als Fatal Attraction, Batman Returns, The Terminator en vele andere films. Ook leende hij zijn stem aan honderdduizenden reclamespotjes voor radio en televisie.