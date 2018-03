Let the Games begin. Een meesterzet. Zo mogen we John McCains keuze voor zijn tweede man gerust noemen. De quiz ‘Het glazen plafond’ kan weer beginnen. Sms ‘neger’ of ‘vrouw’ naar 1111, en maak kans op een geheel verzorgde reis naar Hawaii of Alaska.

De inzet van bulldog Sarah Palin heeft het thema ‘de vrouw en haar lichaam’ weer in het centrum van de strijd tussen Republikeinen en Democraten geplaatst. Palin is lid van de anti-abortusliga ‘Feminists for life’, onder het motto ‘Refuse to choose’. Bewonderenswaardig is dat ze haar politieke principes ook op haarzelf van toepassing acht.

In april dit jaar beviel Palin (44) van haar vijfde kind, Trig. Zoon Trig heeft het syndroom van Down. De internetroddelaars draaiden zondag overuren: Trigs echte moeder zou Palins dochter Bristol zijn, zeventien jaar oud. Nadat er foto’s opdoken van een duidelijk zwangere Palin begin dit jaar, was het gerucht ontkracht. Even later maakte Palin bekend dat Bristol vijf maanden zwanger is. Hupsakee. Bloggende Republikeinen zwijmelen dat de tienerzwangerschap van haar dochter Sarah Palin tot een ‘echt mens’ maakt. Bloggende Democraten preken dat Palin Bristol de keuzevrijheid heeft ontnomen met een opvoeding in de leer van ‘Feminists for Life’ – die ook voorbehoedsmiddelen ‘gevaarlijk’ acht.

De hyperventilatie die Charisbama weet op te wekken, is ook al op Nederlandse journalisten overgesprongen. Uiteraard is het spannend als een gekleurde man een blank machtsbastion betreedt: de menselijke beschaving zou zomaar een sprong vooruit kunnen maken. Maar het feit dat Obama vanwege zijn huidskleur een supersymbool is, en vanwege zijn partij sowieso Europees favoriet, betekent niet dat de roze bril op kan.

De controversiële Palin verzekert ons van journalistieke interesse voor het andere kamp. Hopelijk dwingt zij Obama ook tot helderder standpunten. Dan is het straks minder schrikken als de Amerikanen toch weer een Republikein aan het hoofd van hun bondsstaat zetten. Of als de charmante Democraat in het Witte Huis behoorlijk conservatief uitpakt. Let the Games begin.

merel boers