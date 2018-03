Schoonzus Blair vast in Gazastrook

Gaza, 3 sept. Een schoonzus van de Britse oud-premier Tony Blair die deel uitmaakte van een groep vredesactivisten die vorige maand per boot in de Gazastrook aankwamen, zit vast in het Palestijnse gebied. Zowel Israël als Egypte weigert Lauren Booth toe te laten en het schip waarmee zij 23 augustus de Israëlische blokkade doorbrak, is vrijdag vertrokken. Lauren Booth, een zuster van Blairs vrouw Cherie, maakte haar probleem gisteren wereldkundig.