Sarkozy beticht van vriendjespolitiek

De Franse president Nicolas Sarkozy is gisteren in opspraak geraakt na het wegsturen van de chef van politie en gendarmerie op het eiland Corsica.

De 59-jarige Dominique Rossi is uit zijn functie ontheven omdat hij dit weekeinde slecht zou hebben opgetreden tegen een protestbijeenkomst. De demonstratie vond plaats in de tuin van de villa van een Franse acteur in het zuiden van Corsica.

Regelmatig leggen Corsicaanse ‘nationalisten’ bommen of stichten brand in villa’s van niet-Corsicanen – meestal met alleen materiële schade als gevolg. Dit keer bleef het bij een vreedzame demonstratie. Maar de acteur in kwestie, Christian Clavier (onder meer ex-Asterix), is een persoonlijke vriend van Sarkozy.

Volgens centrumpoliticus en ex-concurrent van Sarkozy in de presidentsverkiezingen François Bayrou laat de „disproportionele” reactie van de regering zien „waar het heengaat als vriendjes zijn met de machtigen belangrijker wordt dan het staatsbelang”.

De socialistische leider François Hollande „wil niet geloven” dat de politiechef is ontslagen omdat het incident een vriend van Sarkozy trof.

Premier Fillon reageerde geprikkeld en verklaarde dat de regering „geen verantwoording” aflegt over zijn personeelsbeleid.

Politiechef Rossi zou tevoren getipt zijn over de bezettingsplannen van ongeveer vijftig Corsicaanse regioparlementariërs en nationalisten. Ze bivakkeerden enkele uren op het landgoed van Clavier om te protesteren tegen een nieuw bestemmingsplan voor het eiland, dat zij als een „kolonisatie” door Frankrijk beschouwen. Volgens politiebonden heeft Rossi juist goed opgetreden, omdat geweld is voorkomen.