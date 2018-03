Salade van waterkers

4 (bloed)sinaasappels2 zakjes of bosjes waterkers2 avocado’stabasco10 cm rettich(noten)oliecitroensapzout

In de achttiende eeuw, toen men liever grote hoeveelheden vlees at dan groente, werd waterkers in de lente vooral op doktersadvies gegeten. Niet omdat het lekker was. Louter voor de geneeskrachtige werking. Van waterkers sterkte je aan, het zuiverde het bloed en voorkwam scheurbuik. Er werd onder andere een gezonde groene soep, een potage de santé, van gemaakt.

Tegenwoordig wordt waterkers gekweekt en is het het hele jaar door verkrijgbaar. Bewaar zakjes waterkers in de koelkast en zet een bosje waterkers tot gebruik op een koele plaats in een glas gevuld met water.

Vandaag een recept voor een pittige salade, een voor- of lunchgerecht voor 4 personen. Reken op circa 50 gram waterkers per persoon. Schil de sinaasappels en zorg dat alle witte velletjes verwijderd zijn. Snijd de sinaasappels in plakken en verwijder de pitten.

Snijd de harde stelen van de waterkers. Halveer de avocado’s. Verwijder de pitten en schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil. Prak of snijd het vruchtvlees in vrij grove stukjes. Meng er, om verkleuren te voorkomen, een eetlepel citroensap, een halve theelepel tabasco en zout naar smaak door. Rasp de geschilde rettich grof. Verdeel de waterkers over de borden. Garneer met plakken sinaasappel. Verdeel de avocado en rettich over de salade en besprenkel die tenslotte met notenolie of extra vergine olijfolie en citroensap.

Anne Scheepmaker

Morgen: Uit de moestuin II