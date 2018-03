Saira en Ghulam rebelleerden uit liefde

Zeven jaar geleden werd een nicht van Saira vermoord. Ze was getrouwd met de man van wie ze hield. Maar ze had geen toestemming gevraagd. Daarom grepen de stamoudsten in Gambat, een stadje in de Zuid-Pakistaanse provincie Sindh, in. Het meisje verdiende de doodstraf omdat ze de tribale erecode had geschonden, oordeelden de leiders.

En nu is het de beurt aan Saira, negentien jaar, om de dood in de ogen te zien. De reden: op 19 april van het vorige jaar trad ze voor een rechtbank in de havenstad Karachi in het huwelijk met Ghulam Shabbir (24).

Saira en Ghulam waren buurkinderen in hun geboorteplaats Gambat. Maar ze behoren tot verschillende kasten. Saira is een Syed, Ghulam een Ujan. Voor de rechtbank in Karachi maakt dat niet uit. Maar in Gambat geldt zo’n verbintenis als een doodzonde. Vorige maand sprak een jirga, een vergadering van stamleiders, de doodstraf uit over beiden.

Saira en Ghulam zitten stilletjes naast elkaar in de kamer van een huis in Karachi waar ze zich schuilhouden. Huurmoordenaars zijn naar hen op zoek, weten ze. Daarom verhuizen ze elke paar weken naar een nieuw onderkomen. „Ze kunnen geen kant op”, zegt de advocaat Kaisar Shafi Ullah die zich over hun lot heeft ontfermd. „In Pakistan zijn ze niet meer veilig. Weet u een uitweg?”

De pas afgetreden president Pervez Musharraf wilde van Pakistan een moderne, vooruitstrevende moslimstaat maken. De werkelijkheid is nog steeds dat in grote delen van het platteland tribale en feodale wetten het dagelijks leven bepalen. Om de archaïsche machtsverhoudingen te rechtvaardigen, gieten grootgrondbezitters en stamoudsten onder hun invloed er met liefde een islamitisch sausje overheen.

In Pakistan zijn jaarlijks honderden mannen, maar vooral vrouwen het slachtoffer van eerwraak. Ze worden gedood omdat ze, net als Saira en Ghulam, hun eigen geliefde kiezen. Of omdat ze een buitenechtelijke relatie aangaan. Of alleen omdat ze, al dan niet valselijk, worden beschuldigd van overspel.

Vorige week kwam naar buiten dat op 14 juli in een afgelegen dorp in Baluchistan drie jonge vrouwen werden neergeschoten en nog levend begraven. Ook zij wilden, tegen de zin in van de lokale stamoudsten, trouwen met de man van hun keuze. De moeder en tante van een van de vrouwen ondergingen hetzelfde lot omdat ze hen steunden.

„Dit zijn eeuwenoude tradities en ik zal die blijven verdedigen”, zei een afgevaardigde uit Baluchistan vorige week in het parlement in Islamabad over de gruwelijke executie. „Alleen degenen die zich overgeven aan immorele handelingen hoeven vrees te hebben.”

In november 2006 spraken Saira en Ghulam voor het eerst over een huwelijk. Op het platte dak van haar huis in Gambat, vertelt Saira. Hun moeders waarschuwden hen: jullie zijn van verschillende kasten, dit kan niet, hier krijgen jullie grote problemen mee. Maar ze zetten door.

Ghulam en zijn zeven broers waren na het overlijden van hun vader naar Karachi getrokken om er werk te vinden. Ook Saira verhuisde graag naar de grote stad om er te ontsnappen aan haar uitzichtsloze bestaan. Haar vader was al overleden toen zij werd geboren. Nu woonde ze bij haar oude moeder en haar vier broers. Die hebben hun eigen gezinnen en bekommerden zich niet om haar, zegt ze.

Nog geen maand duurde het huwelijksgeluk. Op 13 mei 2007, even na middernacht, drongen vijf gewapende mannen uit Gambat het huis in Karachi binnen waar Saira, Ghulam en zijn broers en hun vrouwen en kinderen woonden. Ghulam was niet thuis, hij had nachtdienst in een fabriek. Saira werd meegenomen, en ook drie broers van Ghulam die werden overmeesterd in hun slaap.

De mannen waren gestuurd door de landheer die de dienst uitmaakt in het district Khairpur, waartoe Gambat behoort. Dergelijke grootgrondbezitters bestieren grote delen van Sindh als hun feodale privékoninkrijkjes, legt advocaat Kaisar Shafi Ullah uit. Hun wil is wet. De lokale politie luistert naar hun bevelen. Vier jaar geleden vonniste het gerechtshof van Sindh dat rechtspraak door lokale jirga’s onwettig is. Maar de praktijk duurt onverminderd voort.

„Dit zijn feodale toestanden. De landheer kan het huwelijk tussen Saira en Ghulam niet goedkeuren, omdat dan voor hem het einde zoek is”, zegt Kaisar Shafi Ullah. „Saira en Ghulam hebben gerebelleerd. Ze hebben zijn absolute gezag ondermijnd. Als zij er ongestraft vanaf komen, volgen er meer. En voordat je het weet, gaan de mensen zelf beslissen wat goed voor hen is.”

De broers van Ghulam werden opgesloten in een politiebureau in Gambat. Twee zitten nog steeds vast, op de beschuldiging dat ze betrokken zouden zijn geweest bij ontvoering van Saira naar Karachi. De derde broer werd vrijgelaten na betaling van 200.000 rupees (bijna 1.800 euro).

En Saira zelf? Zij werd ondergebracht in een ruimte met dikke muren, de privégevangenis van de lokale landheer. Na twee maanden, in juli van het vorig jaar, werd ze overgebracht naar een dorp in het district Shikarpur, zo’n honderd kilometer verderop. Haar huwelijk met Ghulam werd ongeldig verklaard en ze werd gedwongen te trouwen met een zwakzinnige jongen – maar wel van dezelfde kaste als de hare. Ze werd opgesloten in een huis waarin ook zijn ouders en nog drie ongehuwde broers woonden.

Saira huilt zachtjes als ze haar verhaal vertelt. Ze kwam de deur niet uit. Ze moest koken en schoonmaken. Ze werd geslagen. En ze werd misbruikt door de vier mannen in huis. Ze was al snel na haar huwelijk met Ghulam in verwachting geraakt. Nu raakte ze haar ongeboren vrucht kwijt. En ze werd opnieuw zwanger, nu van een van haar verkrachters.

Op maandag 25 februari van dit jaar kwam er een einde aan de beproeving. Saira’s oudste zus uit Sukkar, daartoe aangemoedigd door haar echtgenoot, besloot haar te bevrijden. Ze huurde een auto met chauffeur en reed naar Shikarpur. Alleen de ouders waren thuis. Ze pakte haar zus, duwde haar in de auto en ze vluchtten weg.

Sindsdien zijn Saira en Ghulam weer samen. Maar steeds op de vlucht. Pogingen om de landheer af te kopen, zijn mislukt. De landheer wil wel geld, maar hij wil ook een eind aan het huwelijk. En nu de lokale jirga vorige maand de doodstraf heeft uitgesproken, lijkt er geen weg meer terug.

Twee maanden geleden is Saira bevallen van haar baby. Hira is de dochter genoemd. „Ja, ik zal goed voor hen zorgen”, zegt Ghulam. Maar de uitdrukking op zijn gezicht vertoont alleen maar bezorgdheid.