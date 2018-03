Ruil dat Fonds in voor een kunstpaus

Hedy d’Ancona heeft als minister van Cultuur (Lubbers-III, ’89-’94) eens geopperd dat je voor de kunsten ook een onafhankelijke ijkmeester kon benoemen, die zonder last of ruggespraak gedurende een periode van twee, of hooguit vijf jaar de voor zijn sector bestemde overheidsmiljoenen mocht uitdelen onder muzikanten, theatermakers en dansers die hij, en hij alleen, de moeite waard vond.

De bewindsvrouwe had het nog niet hardop gedacht, of ze had al weer spijt van haar eeuwige loslippigheid. Weinig wereldjes zijn zo vervuld van haat, nijd, kift en de neiging om elkaar beentje te lichten, dan dat der kunsten. En de enige manier om je daar staande te houden was van meet af aan een cultureel soort poldermodel waarbij je je beurtelings in mekaars jury’s en mekaars beoordelingscommissies liet benoemen.

Dus wat was het eerste wat Plasterk bij zijn aantreden in het leven riep? Een Nederlands Fonds voor de Podium Kunsten, waarin bij toerbeurt elke Nederlandse kunstenaar de gelegenheid krijgt zijn zegje te zeggen over een kunstbroeder die volgende keer weer over hem adviseert. Algehele leiding een kunstambtenaar (dat zijn vaak de ergsten), voorzitter van het college van toezicht, een voormalige boekhouder van het Holland Festival, en een fondsbureau met minstens tien afdelingen en een staf van heb ik jou daar.

Hoe simpel, hoe efficiënt en hoe goedkoop zou een ijkmeester zijn geweest! Die zou de letterkunde, de film en de beeldende kunst er in z’n eentje nog gemakkelijk bij hebben gedaan.

Waarom is dat niet in de hersens (zie foto) opgekomen van de nieuwe man op Cultuur? Terwijl hij als lid van de Partij van de Arbeid oorspronkelijk toch een sociaal-democraat geweest moet zijn. Dat zeg ik er bij, omdat in die kringen ooit het eerste argument is bedacht waarom je gemeenschapsgeld mocht reserveren voor iets buitensporigs waar je niet eens in kon wonen of je honger mee kon stillen.

Maar, zeiden de sociaal-democraten tot in de dagen van de oude Drees, een mens wordt er in alle opzichten een beter mens van, dus laat ons de galm van Johnny Jordaan verheffen tot de kunst van Dietrich Fischer-Dieskau.

Daarna zijn er voortdurend andere alibi’s verzonnen om op de rijksbegroting die paar grijpstuivers voor kunst opzij te leggen. De maatschappij kon er mee hervormd worden, of met het Concertgebouworkest kon je in China een reusachtige exportmarkt openen, of Rembrandt blijft nog altijd de grote melkkoe voor de vreemdelingenindustrie, Enzovoorts.

Nooit is geld voor kunst in Nederland anders gerechtvaardigd dan met allerhande smoezen dat er ook een ander, een hoger, een nuttiger doel mee gediend wordt. Dan was de oude Thorbecke toch een stuk consequenter. Die hield wel van kunst, maar alleen thuis. In de Tweede Kamer hield hij vol dat hij er als minister niet over kon oordelen. ‘Ik zal de regering’, zei hij, ‘niet laten handelen als een mecenas die volgens een opgegeven plan schilders aan het werk zet’. Geen cent.

Waarom houden al die cultuurministers zich dan wél aan het oerliberale adagium dat de overheid geen verstand heeft van kunst, maar proberen ze via een Fonds voor de Podium Kunsten toch te doen alsof, met als gevolg dat Theu Boermans, Willem Breuker en Reinbert de Leeuw van de ene dag op de andere aan de kant worden gezet op advies van collega’s die minder goed zijn in theater en muziek?

‘Alle kunst is volkomen nutteloos’, zei Oscar Wilde. Dus het heeft geen zin er iets voor terug te vragen, integendeel: de samenleving moet er eigenlijk krom voor liggen.

Of je geeft dat weinige geld aan Defensie, waar alle beetjes helpen.

Of je verdriedubbelt het budget, en benoemt een ijkmeester.

Jan Blokker

Lees de columns van Blokker op nrc.next.nl/blokker