Rijk moet regie houden bij snelwegpanorama`s

Het Rijk wil op negen plaatsen in Nederland het uitzicht over het landschap vanaf de snelwegen beschermen (NRC Handelsblad, 19 augustus). Bebouwing langs deze `snelwegpanorama`s` is alleen toegestaan als deze een bijdrage levert aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het uitzicht. Naast de vraag waarom alleen aan de automobilist wordt gedacht en niet aan de OV-reiziger, is het hoofdpunt van kritiek dat de minister al bij voorbaat de regie uit handen geeft. Want wie gaat de panorama`s bewaken? Niet de minister, maar de provincies en de gemeenten. Afgelopen jaren bleek dat juist die provincies - laat staan de gemeenten - zich nauwelijks en in elk geval niet effectief hebben ingezet om de verrommeling van het landschap een halt toe te roepen. Dat bleek bijvoorbeeld begin dit jaar toen de provincies een windmolenpark langs de A12 in het snelwegpanorama ten westen van Woerden wilden vestigen. Alleen persoonlijk ingrijpen van minister Cramer kon dit plan voorkomen. Ditzelfde panorama wordt bedreigd door plannen van de gemeenten Bodegraven en Reeuwijk voor kleine bedrijventerreinen en een olie- en gasboringinstallatie.