‘Relatie met verzamelaars op de tweede plaats’

„Ik kan niet 24 uur per dag in touw zijn”, zegt directeur Gijs van Tuyl (1941). De vraag is hoe zijn Stedelijk Museum in Amsterdam, het belangrijkste museum voor hedendaagse kunst in Nederland, met particuliere kunstverzamelaars omgaat in een periode dat aankoopbudgetten slinken.

Onlangs werd bekend dat een collectie vroege conceptuele kunst van de fameuze Amsterdamse avantgarde-galerie Art & Project aan het Museum of Modern Art (MoMA) in New York is geschonken. Meer dan twaalfhonderd museale werken zijn in de afgelopen jaren naar vier Nederlandse musea gegaan, maar niet naar het Stedelijk. Dit terwijl Van Tuyl de eigenaren goed kende.

Wat is er mis gegaan?

„Geen idee. Overigens is hun collectie minder substantieel voor het Stedelijk. Zeker dat deel dat nu naar het MoMA gaat.’’

Heeft u de afgelopen jaren nog contact met ze gehad?

„Ik ben wel eens in Slootdorp geweest, waar de galerie in de jaren negentig naartoe verhuisde. Maar u moet zich voorstellen: ik werkte in Wolfsburg, zat elke dag in Berlijn, ik zat in Londen, Los Angeles. Dáár deed ik zaken.’’

In 2001 klaagde een aantal particuliere kunstverzamelaars in deze krant dat Nederlandse musea hen op afstand hielden, in plaats van ze als bondgenoten te zien, zoals Amerikaanse en Britse musea doen. De Mondriaan Stichting erkende het probleem. Kunsthistorica Renée Steenbergen concludeerde in 2002 in haar proefschrift over verzamelaars dat Nederlandse musea verzamelaars ‘negeren’.

Is er inmiddels wat veranderd?

„Schenkingen komen voor, maar vooral van kunstenaars. We krijgen veel aangeboden, maar ik ben kritisch. In Nederland wordt minder intensief verzameld dan bijvoorbeeld in België of Duitsland. En voorlopig hebben we maar één doel. Dat het museum eind 2009 opengaat. De relatie met verzamelaars komt op de tweede plaats.”

Nu het museum dicht is, kunt u plannen smeden, bouwen aan particuliere netwerken.

„Ik ben een plan aan het smeden om een van de belangrijkste particuliere verzamelingen van Nederland langdurig in het nieuwe Stedelijk te laten zien. Die van Martijn Sanders.”

Amerikaanse musea leggen contractueel vast dat zo’n bruikleen een ‘promised gift’ is. Doet u dat ook?

„Je zou het moeten afdwingen, want dat is het meest soeverein. Maar dat is nu nog niet mogelijk.’ Wij verkeren niet in een positie om te eisen. Wij hebben een nieuwbouw die nog niet klaar is, een noodbouw, PostCS, die binnenkort sluit. Het is voor een verzamelaar op dit moment niet echt sexy om aan ons te schenken.”

U zwaait vanaf begin 2005 in het Stedelijk de scepter. Wat heeft u in die jaren gedaan op het gebied van verzamelaarsbeleid?

Ik voer verkennende gesprekken met een paar particuliere verzamelaars en anderen om een soort collectie-council op te richten van mensen die nauw betrokken zijn bij het Stedelijk Museum.”

Is er een geefkring opgericht, een kleine groep van verzamelaars, zoals bijvoorbeeld het Mauritshuis heeft? Worden jonge verzamelaars opgespoord en begeleid, zoals bijvoorbeeld het MoMA en het Tate doen?

„Nog onvoldoende. We zijn een half jaar geleden benaderd om mee te helpen aan een cursus waarin jonge verzamelaars werd geleerd te verzamelen. Maar daaruit zijn nog geen concrete plannen voortgevloeid.”

U stuurt conservatoren dus niet op pad – zo van: jij bent verantwoordelijk voor die verzamelaar?

„Nee, we kampen met een personeelstekort. Alle conservatoren zijn nu hard bezig met de verhuizing. Het Stedelijk is in de jaren tachtig enorm achterop geraakt. Toen ik hier kwam, ben ik bezig met achterstallig onderhoud. Begrijp me goed, ik zoek geen verontschuldiging.”

De collectie is nog steeds eigendom van de gemeente Amsterdam. Die heeft de collectie de afgelopen decennia behoorlijk laten verslonzen.

„Inderdaad, er zijn verzamelaars die dat een probleem vinden. En bij de verzelfstandiging van het Stedelijk in 2006 werd me duidelijk: de gemeente zal de collectie nooit afstaan aan de stichting.”