Rechten zijn ook een geestestoestand

Tijdens de Olympische Spelen in Peking zijn 958 medailles uitgereikt, waarvan zestien aan Nederland. Maar volgens cabaretier Erik van Muiswinkel is men één medaille vergeten uit te delen: goud voor het ‘Grote Afschuiven’. ‘De sport heeft zich kritiekloos geleend voor het in de etalage zetten van een van de grootste dictaturen ter wereld’, schrijft Van Muiswinkel in de Volkskrant van 23 augustus. „Zodra er op ‘het andere China’ werd gewezen, begon het Grote Afschuiven. De sporters naar het IOC, het IOC naar de politiek, de politiek terug naar het IOC.”

Het siert Van Muiswinkel dat hij zo uitgesproken opkomt voor de rechten van mensen duizenden kilometers hiervandaan. En je kunt moeilijk veel bezwaren hebben tegen zijn oproep aan westerse politieke leiders, multinationals en sportkoepels om meer daadkracht te tonen als het gaat om het aan de kaak stellen van de mensenrechtenschendingen in China. Maar zijn pleidooi raakt maar deels aan de kern van het probleem. Want druk van buitenaf is niet afdoende; ook de Chinezen zélf moeten bereid zijn op te komen voor hun rechten. En dat gebeurt opvallend weinig. De laatste demonstranten die werden gesignaleerd op het Tiananmen Plein in Peking waren afkomstig uit Duitsland, Canada en de Verenigde Staten. En de kritische vragen die de afgelopen weken aan Chinese ministers en regeringswoordvoerders werden gesteld, kwamen van westerse journalisten, niet van Chinezen.

De stilte aan Chinese zijde wordt natuurlijk grotendeels verklaard door de erbarmelijke mensenrechtensituatie zélf: kritische geluiden worden gecensureerd, demonstraties in de kiem gesmoord en dissidenten vervolgd en verbannen. Maar er ligt ook een dieperliggende oorzaak aan ten grondslag: de filosofische geschiedenis van China. Voor ons is het volstrekt vanzelfsprekend om in termen van ‘rechten’ te denken en te spreken; dat concept speelt al eeuwen een zeer belangrijke rol in de westerse filosofie. Illustratief voor die vanzelfsprekendheid is de rechtszaak die voetballer Kenneth Perez vorige week tegen zijn werkgever Ajax aanspande, omdat hij naar het B-elftal was verbannen. Perez vond dat hij recht had op een plek in de A-selectie en probeerde dit af te dwingen met een beroep op het ‘recht van arbeid’.

Een Chinese voetballer zou daar vermoedelijk nooit op gekomen zijn; hij denkt niet zo snel in termen van rechten als wij. Want in de dominante Chinese denktradities is dat concept veel minder prominent aanwezig, of zelfs helemaal afwezig – en dat maakt het claimen ervan ook moeilijker. Rechten zijn immers niet slechts politieke entiteiten die bestaan bij gratie van wetten en verdragen; ze zijn ook een geestestoestand. Om rechten uit te kunnen oefenen, moet een mens zich ook bewust zijn van wat het betekent om rechtendrager te zijn.

Dat bewustzijn is in China door de eeuwen heen onderontwikkeld gebleven: ‘rechten’, maar ook bijbehorende concepten als ‘individuele vrijheid’ en ‘autonomie’ komen nauwelijks voor in het filosofische vocabulaire. Sterker, het Chinees kent niet eens een apart woord voor ‘individu’. Van de drie invloedrijkste filosofische stromingen – het taoïsme, confucianisme en het legalisme – neigt alleen het taoïsme nog enigszins naar een individualistisch (en deels anarchistisch) wereldbeeld met een groot wantrouwen jegens autoriteiten. Maar het confucianisme en vooral het legalisme zijn ronduit anti-individualistisch: hiërarchie en gehoorzaamheid aan hogere rangen zijn daarin de meest essentiële concepten.

Daar is een historische verklaring voor. Het confucianisme, ontsprongen aan de filosofie van de Chinese denker Confucius (551-479 v. Chr.) en het legalisme, ontwikkeld door de Chinese filosoof Han Fei (280-233 v. Chr.), zijn beide ontstaan in een tijd dat China in een langdurige oorlog was verwikkeld – een tijd die bekend staat als de Periode van de Strijdende Staten (tussen ca. 500 en 221 v. Chr.). Confucius wilde de orde in de samenleving herstellen en legde in zijn morele voorschriften daarom sterk de nadruk op bestuurlijke rang en kinderlijke gehoorzaamheid. Respect voor hogergeplaatsten – de keizer, de oudere, de ouders en de echtgenoot – was geboden.

Voor individuele autonomie was binnen het denken van Confucius daarom slechts zeer beperkt ruimte. Prioriteit geven aan de belangen van het individu boven die van de groep werd ronduit verworpen. Confucius had namelijk een sterk communitaristische opvatting van de mens, vergelijkbaar met die van het CDA: hij achtte het individu volledig afhankelijk van de groep waartoe hij behoorde. Ideeën over ‘rechten van het individu’ die de mens zouden moeten beschermen tegen de (conflicterende) belangen van anderen zijn in het confucianisme niet terug te vinden. Het is pas sinds kort dat filosofen individuele rechten met het gedachtegoed van Confucius pogen te verenigen, waaronder Joseph Chan, hoogleraar aan de Universiteit van Hong Kong in zijn boek A Confucian Perspective on Human Rights for Contemporary China (1999).

De andere meest invloedrijke stroming – het legalisme – biedt nóg minder ruimte voor individuele rechten. Deze denkwijze, die ontstond in de derde eeuw voor Christus en honderd jaar later tot totalitaire ideologie werd verheven tijdens de Qin-dynastie, heeft als kernprincipe dat het volk zich dient te onderwerpen aan de wetten (leges) van de leider. Het volk zelf had hierin geen enkele zeggenschap; de ‘gewone man’ was niet in staat om juiste oordelen te vellen, vond geestelijk vader Han Fei. Het legalisme was dan ook expliciet gekant tegen burgerrechten en individuele vrijheden; die zouden slechts tot moreel verval en chaos leiden.

Hoewel het hoogtepunt van het legalisme en confucianisme eeuwen geleden was, en beide denkwijzen ook een tijd sterk in onmin raakten, zijn hun invloed op het huidige China nog groot. Critici verwijten de hedendaagse Chinese regering niet voor niets soms „een confucianistische buitenkant met een legalistische kern”. En ook op gewone Chinezen is de impact van het groepsdenken en de filosofie van de gehoorzaamheid nog altijd merkbaar.

Dat werd ooit prachtig geïllustreerd door twee experimenten van de Amerikaanse socioloog Robert Nisbet (1913-1996). Daarin liet hij aan Amerikanen en Chinezen een plaatje van een aquarium zien met de vraag: wat zie je? De Amerikanen beschreven daarop meestal de grootste vis en wat deze aan het doen was; de Chinezen schetsten eerder de omgeving waarin de vissen zich bevonden. Nisbet’s conclusie: Amerikanen zien individuen, Chinezen zien context. In het andere experiment toonde Nisbet drie plaatjes: van een koe, van een kip en van een baal hooi. De vraag luidde: welke twee horen bij elkaar? De Amerikanen koppelden in meerderheid de koe en de kip aan elkaar, want dat zijn beide dieren. De Chinezen kozen echter vaker voor de koe en het hooi. Immers, de koe is afhankelijk van het hooi. Conclusie: Amerikanen denken in categorieën, Chinezen in relaties.

Het zijn dit soort subtiele verschillen in denkpatronen die uiteindelijk mede bepalen of een maatschappij individualistisch is en op rechten georiënteerd, of juist collectivistisch is ingesteld en gericht op plichten. Willen mensenrechten ooit wortel kunnen schieten in de Chinese maatschappij, dan is daar dus een fundamentele verandering in het denken voor nodig; vijfentwintig eeuwen filosofie laten zich niet zomaar tenietdoen.

Maar daarin schuilt helaas ook de catch 22 van de Chinese mensenrechtensituatie. Want om de denkwereld van mensen te kunnen veranderen, is een vrije uitwisseling van meningen en informatie noodzakelijk – en juist aan die vrijheid ontbreekt het in China nog het meest. De mindset van de Chinees wordt zorgvuldig beheerst door de overheid. Daar verandert een goedbedoeld appèl van een westerse politicus of cabaretier helaas niets aan. Integendeel: onze kritiek wordt door veel Chinezen daardoor vaak als onterecht en beledigend opgevat.

De echte gedachterevolutie zal, zonder het af te schuiven, dus toch van binnenuit moeten komen.