Radio Voorkeur

Kunststof. Gesprek met de zangeres en liedjesschrijfster Katarina Vermeulen, onder meer over haar nieuwe, tweede cd Sex and Money . Ned.1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Gesprek met Guus Bauer over zijn roman De tuinman van niemandsland. Een familieverhaal dat indirect gaat over de roerige Tsjechische geschiedenis en nu verschijnt, precies veertig jaar na het einde van de Praagse lente. Verder onder meer aandacht voor twee tentoonstellingen: die van de vijf genomineerden voor The Vincent Award 2008 in het Stedelijk Museum en de expositie In the cherished company of others van Marc Camille Chaimowicz en Alexis Vaillant in het Amsterdamse kunstcentrum De Appel. Ned. Radio 6, 20.02-22.00u.

In concert: Beyond. Klankbeeldachtige documentaire met als basis een interview met Don van Vliet, oftewel Captain Beefheart: I have a cat. Radio 6, 22.04-0.00u.

Casa Luna. Hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit en PvdA-senator, Pauline Meurs, vertelt over de Hilda Verwey-Jonker/SER-lezing die zij gaat houden met als thema: sociaal vertrouwen. Radio 1, 0.02-0.45u.