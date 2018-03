PvdA boos op TMF om oproep aan scholieren

DEN HAAG. De PvdA in de Tweede Kamer is `verbijsterd` over een actie van tv-zender TMF, die scholieren oproept filmpjes te maken als ze de klas worden uitgestuurd. Parlementariërs Staf Depla en Jeroen Dijsselbloem doen ”een dringend beroep” op TMF om maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. ”Pesten en ander wangedrag in de klas en op school heeft verstrekkende gevolgen. TMF kan daar als jongerenzender niet aan voorbijgaan”, aldus het boze tweetal. In een voorlopige reactie zegt TMF dat het helemaal niet de bedoeling is wanorde te kweken en leraren op een filmpje voor schut te zetten. De filmpjes, die op de TMF-site komen, moeten over de leerlingen zelf gaan.