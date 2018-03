Pro-westerse coalitie Oekraïne valt uiteen

In Oekraïne is een ernstige politieke crisis uitgebroken nu meer dan de helft van de leden van de partij Ons Oekraïne van president Viktor Joesjtsjenko de pro-westerse regeringscoalitie heeft verlaten. De crisis tussen de partijen die Europese integratie nastreven en partijen die meer Moskou-gezind zijn komt op het moment dat Rusland steeds assertiever invloed claimt in het gebied van de voormalige Sovjet-Unie.

Premier Joelia Timosjenko heeft vanochtend gezegd dat de coalitie „kapot is”, maar dat de regering blijft functioneren. President Joesjtsjenko spreekt van een politieke staatsgreep. Negen maanden na de vorming van de regering is de patstelling tussen president Joesjtsjenko en premier Joelia Timosjenko compleet.

Als Ons Oekraïne definitief uit de coalitie stapt en het niet lukt om binnen tien dagen de geschillen bij te leggen, dan moet binnen dertig dagen een nieuwe coalitie worden gevormd.

De kans is groot dat die wordt gesloten tussen het Blok Joelia Timosjenko en de pro-Russische Partij van de Regio’s van ex-premier Janoekovitsj.

Als het niet lukt om binnen die periode een nieuwe coalitie te vormen, dan worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Volgens peilingen staan de partijen van Timosjenko en Janoekovitsj op winst, ten koste van de partij van president Joesjtsjenko.

De crisis, die al vanaf het aantreden van de huidige regering sluimert, bereikte gisteren een hoogtepunt toen wetgeving werd aangenomen die de macht van de president drastisch beperkte.

Ook lukte het de partij van president Joesjtsjenko niet om een resolutie aangenomen te krijgen die het optreden van Rusland in Georgië veroordeelt.

In Georgië maken de Russische troepen intussen nog altijd geen aanstalten zich terug te trekken, ondanks waarschuwingen van de EU. Zowel president Medvedev als premier Poetin toonde zich gisteren verheugd over de uitkomsten van de EU-top van afgelopen maandag waar de lidstaten overeenkwamen om voorlopig nog geen sancties in te stellen.

Tegelijkertijd kwam Moskou met eigen eisen. Zo wil Poetin dat de EU de Georgische inval in Zuid-Ossetië veroordeelt. Ook dreigde hij met consequenties voor de aanwezigheid van NAVO-schepen in de Zwarte Zee. Poetin deed zijn uitspraken in Oezbekistan waar hij een overeenkomst tekende over de aanleg van een nieuwe gaspijpleiding die de greep van Rusland op het energietransport vanuit Centraal-Azië naar het Westen moet verstevigen.

President Medvedev liet zich gisteren neerbuigend uit over de Georgische president Saakasjvili, die volgens Moskou begon met het geweld in Zuid-Ossetië. „President Saakasjvili bestaat voor ons niet langer”, zei hij. „Hij is een politiek lijk.” Medvedev herhaalde dat Rusland niet bang is voor een isolement door westerse landen.