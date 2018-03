President Brazilië schorst leiding van inlichtingendienst

rotterdam. De Braziliaanse president Lula heeft de gehele top van de inlichtingendienst in zijn land geschorst omdat telefoongesprekken van hoge politiefunctionarissen, de voorzitter van het hooggerechtshof en congresleden zouden zijn afgeluisterd. De oppositie eist van Lula zo`n onderzoek, nadat het weekblad Veja met de aantijgingen tegen de dienst ABIN kwam. Het artikel in Veja haalt onder meer een door ABIN uitgewerkt transcript aan van een telefoongesprek tussen een opperrechter en een congreslid van de oppositie. Volgens de ABIN-agent die het transcript aan Veja heeft gegeven, is het afluisteren van functionarissen normaal binnen de dienst. Een deel van de oppositie dreigt met een afzettingsprocedure tegen Lula, omdat hij de dienst niet in de hand zou hebben.