Powell dicht bij sprintrecord Bolt

LAUSANNE, sept. Op de Spelen in Peking ging zijn 100 meter de mist in, gisteren liet Asafa Powell in Lausanne zien dat hij nog steeds tot de snelste mannen ter wereld behoort. De Jamaicaanse sprinter, die slechts vijfde werd op de olympische 100 meter, won bij de Grand Prix de 100 meter in 9,72 seconden. Dat is de tweede tijd ooit. Alleen zijn landgenoot Usain Bolt was in zijn gouden olympische race in Peking sneller met 9,69 seconden.