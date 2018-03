Portret zoekt een evenbeeld

In de schilderkunst was de volgorde tot nu toe duidelijk: kunstenaar vindt een model, of iemand geeft opdracht, en dan maakt de schilder van hem of haar een portret. Al of niet goed gelijkend. Zo was het tot nu toe in de kunstgeschiedenis. Tot deze zomer. Toen kwam Kamagurka. Hij heeft de portretschilderkunst veranderd, met wat hij het ‘accidentisme’ noemt. Dat gaat als volgt. Kamagurka schildert een portret. Van iemand die hij voor zijn geestesoog ziet. Vervolgens toont hij dit portret op de tv, in de krant, op internet met de vraag „Bent u dit?” of „Kent u iemand die op dit portret lijkt”. Als bewijs kan de per ongeluk geschilderde een foto opsturen. Diegene die op de best gelijkende foto staat, wordt door de kunstenaar officieel tot de geportretteerde uitgeroepen. Het portret zoekt dus de geportretteerde. Zo werkt het accidentisme – van par accident, Frans voor per ongeluk of toevallig. Kamagurka heeft het accidentisme bij toeval bedacht. Hij kreeg het verzoek deze zomer voor de Vlaamse tv, voor het programma Zomer 2008 wekelijks een schilderij op tv te komen maken. „Ik dacht: wat moet ik op tv schilderen?” vertelt cartoonist en schilder Kamagurka (kunstenaarsnaam van Luc Zeebroek), in zijn atelier te Deinze, vlak bij Gent. „Wie zijn de kijkers? Toen bedacht ik: ik schilder een portret, en vraag: kijker, bent u dit misschien?” Het accidentisme was geboren. Het was een succes in België. Honderden foto's stroomden binnen, mannen en vrouwen herkenden zich in de portretten die Kama schilderde. „Ik werd er op straat over aangesproken: accidentisme brengt de kunst en volk bij elkaar.”

Vanaf vandaag strekt het accidentisme zich ook uit tot Nederland. Voor nrc.tv begint Kamgurka nu ook accidentistische portretten van Nederlanders te schilderen. Herkent u zichzelf, of iemand die u kent: stuur een foto als bewijs aan nrc.tv. Kamagurka kiest zelf de best gelijkende foto. De per ongeluk geschilderde Nederlander krijgt een speciale tekening van hem. Het kunstwerk blijft in bezit van de kunstenaar, want hij werkt aan een grote collectie schilderijen: dit jaar maakt hij elke dag een schilderij. Die doeken en de voortgang van dit project, die een soort geschilderde ‘eeuwigdurende kalender’ moeten opleveren, zijn te zien op kamagurka’s website.

Kamagurka is dit project begonnen met zakenman Marc Coucke, die hem financieel in staat stelt zich een heel jaar aan het schilderen te wijden. Begin volgend jaar wordt een selectie van de accidentistische portretten in New York, in het Chelsea Art Museum, getoond. „Ik ga voorlopig elke maand een accidentistisch portret van een Nederlander maken op nrc.tv’’, zegt Kamagurka. U bent dus gewaarschuwd. U kunt per ongeluk de geportretteerde zijn.

Foto’s naar nrctv@nrc.nl. Zie ook nrc.tv en kamagurkapaintings.com